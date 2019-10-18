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أردوغان: سنستأنف عملياتنا العسكرية في سورية ما لم يتم احترام الاتفاق

منذ ساعتين

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اسطنبول- حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، من أن تركيا ستستأنف عمليتها العسكرية ضد القوات الكردية في سورية مساء الثلاثاء إذا لم تنسحب من “منطقة آمنة” تسعى لإقامتها بمحاذاة حدودها.

وقال أردوغان للصحافيين خلال مؤتمر صحافي في اسطنبول “إذا تم الوفاء بالوعود حتى مساء يوم الثلاثاء، فسيتم حل مشكلة المنطقة الآمنة. وإذا فشل الأمر، فستبدأ العملية … في اللحظة التي تنتهي فيها المائة وعشرون ساعة”.

وافقت تركيا بعد محادثات مع الولايات المتحدة الخميس على تعليق هجومها في شمال سوريا بينما ينسحب المقاتلون الأكراد من المنطقة. (أ ف ب)

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