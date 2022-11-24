أردوغان: سوق الحلال أصبح مرغوبا لغير المسلمين

اكتسب سوق “الحلال” في تركيا أهمية في البيئة التنافسية العالمية بفضل منتجاته وخدماته الصحية الموثوقة والنظيفة، ما جعله وجهة لكافة فئات المستهلكين وليس المسلمين فقط، بحسب ما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في رسالة شارك من خلالها في انطلاق “القمة العالمية الثامنة للحلال” ومعرض “حلال إكسبو 9” للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في إسطنبول، اليوم الخميس.

وينظم المعرض كل من المركز الإسلامي لتنمية التجارة (ICDT) ومعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (SMIIC)، بدعم من الرئاسة التركية.

ونقلا عن وكالة “الأناضول”، أفاد أردوغان في الرسالة أن “سوق الحلال الذي اكتسب أهمية في البيئة التنافسية العالمية، بفضل منتجاته وخدماته النظيفة والصحية والموثوقة، أصبح قطاعا لا يرغبه المسلمون فحسب إنما جميع مجموعات المستهلكين”.

وأعرب عن أمله بأن تساهم القمة والمعرض في جعل تركيا دولة محورية في مجال اقتصاد منتجات الحلال، وتطوير تجارتها وإيصالها إلى أسواق جديدة.