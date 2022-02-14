أردوغان في أبو ظبي

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبو ظبي اليوم الاثنين، في زيارة إلى دولة الإمارات تستمر يومين.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في مقدمة مستقبلي أردوغان والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.

وجرت للرئيس التركي ــ لدى وصوله قصر الوطن ــ مراسم استقبال رسمية حيث رافق موكب الضيف ثلة من الفرسان على صهوات الخيول العربية الأصيلة في ساحة القصر فيما حلق فريق “فرسان الإمارات” الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر احتفاء بزيارة الضيف، وفي وكالة أنباء الإمارات.

وقدمت فرقة الفنون الشعبية عروضها الفلكلورية التراثية المتنوعة.