أردوغان: قريبا سنتمكن من تجاوز غلاء الأسعار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستتمكن من تجاوز غلاء الأسعار خلال فترة وجيزة، مشيرا إلى أن الجهات التي “تنتظر تعثر تركيا” ستصاب مجددا بخيبة أمل كبيرة.

وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في مأدبة إفطار مع العاملين في قطاع الصناعات الدفاعية بمدينة إسطنبول، تابع أردوغان أن “تركيا أولت اهتماما خاصا بالاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير في فترة كان فيه العالم يتعارك مع وباء كورونا والأزمة الناجمة عن الحرب الدائرة شمالي البحر الأسود”.

وأضاف أن “حكومته ستواصل جهودها من أجل إنشاء مستقبل أكثر ازدهارا لتركيا”، لافتا إلى أن “الجهات التي تنتظر تعثر تركيا ستُصاب مجددا بخيبة أمل كبيرة”.

وأشار إلى أن الاقتصاد التركي يواجه منذ فترة تحديات حقيقية، موضحا أن “جزءا من هذه التحديات مصدرها التطورات العالمية والجزء الآخر ناجم عن ديناميكيات داخلية”.

وتابع: “نقوم دائما بتحسين مستوى معيشة العاملين، وقد رفعنا في هذا الإطار الحد الأدنى للأجور أكثر من 50 بالمئة، ورغم ذلك ندرك أن عمالنا يستحقون أكثر من هذه النسبة”.

وأردف قوله: “الحروب والصراعات الدائرة في منطقتنا والخبرات التي اكتسبناها من مكافحتنا للإرهاب، تظهر مرة أخرى مدى أهمية كل مشروع نقوم به في مجال الصناعات الدفاعية”. الاناضول