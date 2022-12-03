أردوغان: لا تراجع عن إكمال الشريط الأمني مع سوريا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، على أن بلاده لن تتراجع إطلاقا عن إكمال “الشريط الأمني” على طول حدودها مع سوريا.

ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” عن أردوغان قوله: “حتما سنكمل الشريط الأمني، البالغ عمقه 30 كيلومترا والذي نقوم بإنشائه على طول حدودنا الجنوبية”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل افتتاح مجموعة من المشاريع التنموية في ولاية شانلي أورفة (جنوب تركيا).

وأشار أردوغان إلى أن الهجمات التي تتعرض لها تركيا لن تتمكن من ثنيها عن تحقيق هذا الهدف.

هذا واستأنفت القوات الأميركية، السبت، دورياتها المشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد شمال شرقي سوريا بعد أيام من وقفها عقب تهديدات تركية بشن توغل بري جديد.

ومنذ يومين، أكدت أنقرة أنها طلبت من الولايات المتحدة “الوفاء بالتزاماتها بموجب التفاهمات” المتعلقة بشمال سوريا، رداً على طلب الأخيرة عدم القيام بالعملية العسكرية المحتملة. وكالات