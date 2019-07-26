أردوغان: لن نبقى صامتين على الارهاب الذي تمارسه اسرائيل في فلسطين

عمان- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا لم تقبل أبدا البقاء صامتة حيال الارهاب الذي تمارسه إسرائيل في فلسطين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الجمعة، خلال اجتماع بالعاصمة أنقرة مع رؤساء فروع حزب “العدالة والتنمية” في الولايات التركية، وفق وكالة الأناضول .

وأكد الرئيس أردوغان أن “تركيا تقف ضد كل من يقف إلى جانب إسرائيل”.

وأضاف: “يدمرون قيمهم بأيديهم من صموا أذانهم لآهات الفلسطينيين الذين دُمرت منازلهم فوق رؤوسهم بالقدس الشرقية وأُجبروا على الجوع في قطاع غزة، ومن يشجعون أولئك الذين لا يحترمون حرمة المسجد الأقصى”.-(بترا)