أردوغان: وصول عدد وفيات الزلزال إلى 16 ألفا و546

عمان- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن وصول عدد الوفيات جراء الزلزالين اللذين ضربا جنوبي البلاد إلى 16 ألفًا و546 شخصًا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم الخميس، من ولاية كيليس على الحدود مع سوريا، وفق ما أوردته وكالة الأناضول التركية.

وأوضح أردوغان أن عدد الإصابات وصل إلى 66 ألفًا و132 شخصًا جراء الزلزالين، وأشار أن عدد المباني المدمرة جراء الزلزالين يبلغ 6 آلاف و444 بناءً.

ولفت إلى أن الزلزال أثر على منطقة تبلغ مساحتها 500 كيلومتر ويعيش فيها نحو 13.5 مليون شخص، مبينًا أن ذلك ساهم في جعل العمل أصعب. -(بترا)