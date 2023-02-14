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أردوغان يختار اسماً لمولودة ناجية من الزلزال ويؤذن في أذنها (فيديو)

12:01 م2023-02-14
أردوغان برفقة متضرري الزلزال
أردوغان برفقة متضرري الزلزال

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أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اسم “عائشة بتول”، على مولودة لأم ناجية من الزلزال، وذلك خلال زيارة أجراها الرئيس التركي، مساء الإثنين 13 فبراير/شباط 2023، إلى مدينة “تشام ساكورا الطبية”، في منطقة باشاك شهير بإسطنبول، حيث تم نقل مصابي الزلزال إليها.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل في تركيا، الرئيس أردوغان وهو يرفع الأذان في أذن الطفلة، التي نجت هي ووالدتها من الزلزال المدمر، الذي أودى بحياة أكثر من 30 ألف شخص.

ويأتي هذا في وقت تجاوزت فيه حصيلة قتلى الزلزال، الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، 37 ألفاً، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع استمرار العثور على ناجين رغم مرور أسبوع على الكارثة. -وكالات

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