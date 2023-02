أردوغان يختار اسماً لمولودة ناجية من الزلزال ويؤذن في أذنها (فيديو)

أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اسم “عائشة بتول”، على مولودة لأم ناجية من الزلزال، وذلك خلال زيارة أجراها الرئيس التركي، مساء الإثنين 13 فبراير/شباط 2023، إلى مدينة “تشام ساكورا الطبية”، في منطقة باشاك شهير بإسطنبول، حيث تم نقل مصابي الزلزال إليها.

