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أردوغان يشيد بخفض المركزي التركي لأسعار الفائدة

منذ ساعتين

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اسطنبول- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس إن قرار البنك المركزي قبل يوم بخفض أسعار الفائدة على نحو كبير ”مهم“ وأضاف أنه يجب استمرار تيسير السياسة النقدية بوتيرة تدريجية حتى نهاية العام.
وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.75 % من 24 % بما يتجاوز التوقعات. وجاء التحرك بعد أقل من ثلاثة أسابيع على إقالة أردوغان المفاجئة لمحافظ البنك المركزي واستبداله بنائبه في خطوة أثارت قلق المستثمرين.
وقال أردوغان لأعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم إن أسعار الفائدة المرتفعة أكبر عقبة أمام الاقتصاد التركي، الذي انزلق صوب الركود بعد أزمة العملة في العام الماضي. – (رويترز)

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