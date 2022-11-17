أردوغان يمدد اتفاقية الحبوب 120 يوما

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه تم الاتفاق على تمديد اتفاق الحبوب 120 يوما اعتبارا من 19 نوفمبر.

وقال أردوغان في بيان على صفحته الرسمية في حسابه “تويتر”: “اتفاق الحبوب، أثبت أهميته وفائدته، للأمن الغذائي وتوفّر الغذاء، على مستوى العالم”.

وتابع أردوغان في تغريدته “أتقدّم بالشكر والامتنان للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وللأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على استعدادهم وتعاونهم لتمديد الاتفاقية”.

وأضاف أردوغان، لقد تبين بوضوح، مدى أهمية وفائدة هذه الاتفاقية، بالنسبة للإمدادات الغذائية والأمن الغذائي في العالم، حيث تم تسليم أكثر من 11 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية للمحتاجين، عبر ما يقرب من 500 سفينة في الأشهر الأربعة الماضية

وقال الرئيس التركي، نتيجة للمحادثات الرباعية التي استضافتها تركيا، تمّ تمديد اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود، لمدة 120 يوما، اعتبارا من 19 نوفمبر 2022، تماشيا مع القرار المتخذ بين تركيا والأمم المتحدة والاتحاد الروسي وأوكرانيا. RT