أردوغان ينتقد أداء الأمم المتحدة بما يتعلق باسرائيل

عمان- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانه “يتعين على مجلس الأمن الدولي، ألا يقبل بكل ما تتفوه به إسرائيل، وأن يرفض ما تريده عند الضرورة” وبان “مجلس الأمن الدولي لم يستطع حل المشكلة التي سببتها إسرائيل منذ العام 1948 لغاية اليوم، كما أن الأخيرة ترفض قرارات الأمم المتحدة”.

واضاف اردوغان في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت بمدينة اسطنبول التركية قبيل مغادرته الى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بان مقولته “العالم اكبر من خمسة ” في اشارة لحق النقض الذي تملكه خمسة دول تعني ضرورة أن يكون شرطا أوليا للإنسانية جمعاء، وأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس تركيا فقط”. و وأشار الرئيس التركي وفقا لوكالة انباء الاناضول التركية ان “هناك 196 دولة عضوا بالأمم المتحدة في الوقت الراهن، والقرارات محصورة بين شفتي خمس دول، في حين تبقى 191 دولة تنتظر ما ستنطق به تلك الدول الخمس”، موضحا ” ان هناك العديد من المشاكل في العالم لا تُحل، رغم قدرة مجلس الأمن على حلها، مثل المشاكل في سوريا، وفلسطين، والقدس، وإقليم أراكان، وكشمير”. –(بترا)