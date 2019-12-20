أردوغان يهدد أميركا بفرض عقوبات عليها

أنقرة – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، إن أنقرة سترد على أي عقوبات أميركية محتملة بسبب شراء أنظمة دفاع روسية مضادة للصواريخ وخط أنابيب للغاز الطبيعي.

وتحرك الكونغرس الأميركي لفرض عقوبات على تركيا بسبب شراء أنظمة إس-400 الروسية المضادة للصواريخ وكذلك خط أنابيب ترك ستريم الذي سينقل الغاز الروسي إلى تركيا.

وردا على سؤال بشأن العقوبات المتنوعة التي قد تواجهها أنقرة قال أردوغان مجددا إن صفقة أنظمة إس-400 اكتملت بالفعل.

وأضاف ”الآن يقولون ’سنفرض عقوبات بسبب ذلك‘ أي فيما يتعلق بترك ستريم، هذا انتهاك لحقوقنا بكل ما تعنيه الكلمة. بالطبع سيكون لدينا عقوبات نفرضها عليهم بدورنا“.(رويترز)