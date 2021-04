أرسنال وليفربول في لقاء “الجريحين” وسيتي يسعى للثأر من خماسية ليستر – فيديو

لندن – تعود عجلة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الى الدوران بعد النافذة الدولية بمواجهتين قويتين بين أرسنال وضيفه ليفربول في لقاء “الجريحين” من جهة، ومانشستر سيتي المتصدر الساعي للثأر من مضيفه ليستر سيتي الثالث والابتعاد أكثر في الصدارة من جهة أخرى ضمن منافسات المرحلة الثلاثين.

وتشكل المواجهة أمام أرسنال على ملعب الامارات السبت الاختبار الاخير لليفربول قبل امتحانه الصعب أمام مضيفه ريال مدريد الاسباني الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، في إعادة لنهائي عام 2018 حين خرج الملكي فائزًا 3-1.

ويعاني بطل انجلترا محليا، إذ يقبع في المركز السابع على بُعد 25 نقطة من المتصدر وخمس نقاط من تشلسي الرابع، آخر المراكز المؤهلة الى دوري الابطال.

وقد يكون فريق المدرب الالماني يورغن كلوب سعيدًا لخوض المباراة خارج الديار، بعد أن سقط في مبارياته الست الاخيرة في الدوري على أرضه للمرة الاولى في تاريخه، فيما خرج فائزًا من آخر مباراتين خارج القواعد، آخرها أمام ولفرهامبتون بهدف نظيف للبرتغالي ديوغو جوتا امام فريقه السابق قبل فترة التوقف الدولية.

"I couldn't be more pleased for him. I couldn't really love our supporters [more] for giving this Player of the Month award to him." ❤️



🏆 Nat Phillips @StanChart POTM

😊 A very pleased Jürgen Klopp