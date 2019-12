أرسنال ويونايتد يفتتحان الموسم الكروي الإنجليزي 2020

لندن – يبدأ الدوري الإنكليزي لكرة القدم العام الجديد بمواجهة بين الغريمين أرسنال ومانشستر يونايتد الأربعاء في المرحلة الحادية والعشرين، فيما يبدو ليفربول المتصدر مرشحا للسير خطوة إضافية نحو لقب انتظره منذ عام 1990.

وفي ظل فارق الـ13 نقطة الذي يفصل ليفربول عن أقرب ملاحقيه مع مباراة مؤجلة في جعبة فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الذي حقق الأحد على حساب ولفرهامبتون (1-ر) فوزه العاشر تواليا في الدوري الممتاز، أضحى الصراع محصورا الى حد كبير على المراكز الثلاثة الأخرى المؤهلة لدوري الأبطال وتجنب الهبوط الى الدرجة الأولى.

The boss has a positive update on @PaulPogba ahead of our New Year’s Day clash 👇#MUFC #ARSMUN

— Manchester United (@ManUtd) December 31, 2019