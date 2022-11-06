أرسنال يستعيد الصدارة.. ويونايتد يسقط على يد “إيمري”

لندن- استعاد فريق أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه تشلسي 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأحد في الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.

ويدين أرسنال بالفضل في هذا الفوز للاعبه جابرييل ماجالهاييس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63.

ورفع أرسنال رصيده إلى 34 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، فيما توقف رصيد تشلسي عند 21 نقطة في المركز السابع.

وهذا هو الفوز الـ11 لأرسنال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مثلها، فيما باتت هذه الخسارة هي الرابعة لتشلسي هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في ثلاث.

وكان أرسنال فقد الصدارة أول من أمس السبت عقب فوز مانشستر سيتي على فولهام 2-1.

ويلتقي أرسنال في الجولة المقبلة مع مضيفه وولفرهامبتون يوم السبت المقبل، فيما يلعب تشيلسي مع مضيفه نيوكاسل في اليوم ذاته.

وجاءت بداية الشوط الأول متوسطة المستوى وسرعان ما فرض أرسنال سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع تشلسي لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

ولم تشهد الدقائق الأولى من اللقاء أي محاولات خطيرة على المرميين باستثناء تسديدتين من بن وايت لاعب أرسنال لكنهما جاءتا بعيدتين عن مرمى تشلسي.

واستمرت سيطرة أرسنال على مجريات اللقاء وسط دفاع قوي ومنظم من تشلسي لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 17 والتي شهدت فرصة خطيرة لفرق أرسنال عندما سدد جابرييل مارتينيلي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها علت العارضة.

ورغم سيطرة أرسنال ومحاولاته المستمرة لتسجيل هدف التقدم لكنه فشل في اختراق دفاع تشلسي لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 29 والتي شهدت فرصة خطيرة لأرسنال عندما مرر مارتينيلي كرة عرضية قابلها جابرييل جيسوس بضربة رأس لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

ومرت الدقائق المتبقية من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، استمرت سيطرة على أرسنال مجريات اللقاء، بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تخلى فريق تشيلسي قليلا عن حذره الدفاعي وحاول مبادلة أرسنال للهجمات.

ومع ذلك فشل الفريقان في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 62، عندما تمكن جابرييل جيسوس من قطع الكرة من أمام تياجو سيلفا لتصل إلى توماس بارتي في الجانب الأيمن ليمررها إلى جيسوس داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى لينفرد جيسوس بإدوارد ميندي، حارس تشيلسي وسدد كرة قوية حولها الحارس لركلة ركنية.

ولعبت الركلة الركنية في الدقيقة 63 إلى داخل منطقة الجزاء ليفشل كل اللاعبين في لمسها قبل أن يقابلها جابرييل ماجالهاييس بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات إلى داخل المرمى.

بعد الهدف تخلى فريق تشيلسي عن حذره الدفاعي وبادر بشن هجمات على مرمى أرسنال بحثا عن تسجيل هدف التعادل، وهو ما جعل فريق أرسنال يتراجع لوسط ملعبه للحفاظ على تقدمه مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة عن طريق استغلال المساحات التي ظهرت في دفاع تشلسي.

وكاد أرسنال أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 75 عندما توغل جيسوس بالكرة قبل أن يمررها إلى مارتن إوديجارد على حدود منطقة جزاء تشلسي ليصبح في مواجهة إدوارد ميندي ولكنه سدد الكرة بعيدا عن المرمى.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الثاني بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز أرسنال بهدف نظيف.

وفي مباراة ثانية أمس، دشن أستون فيلا عهد مدربه الإسباني أوناي إيمري بفوز كبير 3-1 على ضيفه مانشستر يونايتد.

وارتفع رصيد أستون فيلا، الذي خاض لقاءه الأول تحت قيادة إيمري الذي تولى المسؤولية خلفا للمدرب ستيفن جيرارد، إلى 15 نقطة، ليتقدم للمركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، علما بأن هذا هو انتصاره الرابع في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل 3 تعادلات و7 هزائم.

في المقابل، توقف رصيد مانشستر يونايتد، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم مقابل 7 انتصارات وتعادلين، عند 23 نقطة في المركز الخامس.

وشهدت المباراة، التي أقيمت على ملعب “فيلا بارك”، معقل أستون فيلا، مشاركة النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو في القائمة الأساسية لمانشستر يونايتد، حيث خاض المباراة بأكملها، لكنه لم يتمكن من إنقاذ فريقه من الخسارة.

وتقدم أستون فيلا بهدف مبكر حمل توقيع ليون بايلي في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف زميله لوكاس ديني الهدف الثاني في الدقيقة 11.

وقلص مانشستر يونايتد الفارق، عقب تسجيل لوك شاو هدفا في الدقيقة 45، غير أن جاكوب رامسي، عزز تقدم أستون فيلا بتسجيله الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 49.

ومن المقرر أن يتجدد الموعد بين الفريقين يوم الخميس المقبل على ملعب “أولد ترافورد”، معقل مانشستر يونايتد، حينما يلتقيان في الدور الثالث لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.