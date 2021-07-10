أرسنال يضم الظهير البرتغالي تافاريس من بنفيكا

لندن – أعلن نادي أرسنال الإنجليزي السبت، تعاقده مع الظهير الأيسر نونو تافاريس من بنفيكا بعقد طويل الأمد.

ويعتبر البرتغالي الذي يلعب مع منتخب بلاده تحت 21 عاماً أول تعاقدات “المدفعجية” خلال نافذة الانتقالات الصيفية، في صفقة تبلغ قيمتها حوالى 8 ملايين جنيه إسترليني (11 مليون دولار).

وقال مدرب أرسنال الإسباني ميكل أرتيتا “نرحب بنونو في النادي. إنه لاعب شاب وواعد، وقد تطور بشكل جيد للغاية مع بنفيكا في المواسم الأخيرة، وأظهر أيضاً جودته بكونه جزءاً من منتخب البرتغال تحت 21 عاماً”.

وأضاف أن “وصول نونو سيمنح الفريق قوة وخيارات إضافية في الدفاع، خصوصاً مع هذه الطاقة على الجانب الأيسر من الملعب”.

وسينضم تافاريس (21 عاماً) الذي لعب ضد أرسنال في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الماضي، إلى فريق أرتيتا بعد سفره إلى بريطانيا واستكمال متطلبات الحجر المتعلقة بجائحة كورونا.

ولم يؤكد أرسنال مدة عقد تافاريس، مشيراً فقط إلى أنه “طويل الأمد”.

وقال المدير الفني للفريق الإنكليزي إيدو إن “نونو لاعب شاب موهوب مطلوب من قبل أندية عدة في كل أنحاء أوروبا. سيوفر دعماً قوياً في مركز الظهير الأيسر. نتطلع إلى تقدمه وتطوره معنا وأن يصبح عنصراً مهماً في الفريق الأول”. -(أ ف ب)