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أرسنال يعلن استمرار تعليق التدريبات خوفا من “كورونا”

منذ ساعتين

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مدن – أعلن نادي أرسنال الإنجليزي استمرار تعليق التدريبات في النادي، خوفًا من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

وأصدر النادي بيانًا رسميًا اليوم الإثنين، ذكر خلاله: «كان من المقرر أن يعود لاعبو الفريق الأول إلى التدريبات غدًا، الثلاثاء، بعد إكمال 14 يومًا من العزلة بعد التشخيص الإيجابي لميكيل أرتيتا».

وأضاف البيان: “نتيجة للوضع الحالي، نحن واضحون أنه سيكون من غير المناسب وغير المسؤول أن نطلب من اللاعبين العودة في هذا الوقت، لذلك يبقى فريقنا الأول، رجالًا ونساءً لاعبي الأكاديمية في المنزل”.

كما أوضح النادي أنه سيستمر في دفع رواتب العمال غير المنتظمين، إذ أوضح: «عمالنا المؤقتين، سنستمر في دفع أجور العمال غير المنتظمين في كشوف مرتباتنا حتى 30 نيسان / أبريل 2020″. – (وكالات)

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