أرسين فينغر: هناك تشابهات بين مبابي وبيليه

باريس – قال المدرب الفرنسي أرسين فينغر، المسؤول حاليا في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه يرى أن هناك “تشابهات” بين مسيرة كل من الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي بيليه، الذي يعد من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ.

وقال فينجر، الذي درب نادي أرسنال لمدة 22 عاما (1996-2018): “أقول منذ سنوات أن هناك تشابهات بين كيليان وبيليه. إنه مثال يحتذى به. بيليه لعب أربع مونديالات وفاز بثلاثة (1958 و1962 و1970). كيليان لديه 22 عاما ولعب مونديال واحد (2018) وفاز به”.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة (لو باريزيان) الأربعاء أن المنتخب الفرنسي الذي فاز بمنديال 2018 “لا يزال شابا بشكل عام”، ويجب عليه التطلع للفوز بلقب ثان في كأس العالم 2022 بقطر.– (إفي)