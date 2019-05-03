“أرض المزارع”.. فكرة بسيطة تحولت لمشروع زراعي طموح

عمان-الغد- بعد ما أكمل شعبان شاهين دراسته الجامعية في مجال الزراعة، بدأ يبحث عن وظيفة في هذا القطاع، وبالفعل وجد وظيفة في إحدى الشركات المتخصصة بالزراعة.

لكن شعبان بقي يثابر لتحقيق حلمه لتأسيس مشروع خاص به يهتم بالزراعة العضوية الخالية من أي مواد كيميائية، خاصة وأن لدى عائلته أراضي زراعية في الأغوار.

وفي العام 2013، أخذ شعبان جزءا من الأراضي التي تملكها العائلة في منطقة الكرامة في الأغوار الوسطى وقام بتطبيق فكرته على أرض الواقع، من هنا، بدأ شعبان في تحقيق حلمه خطوة بخطوة.

واستطاع مشروع “أرض المزارع” رؤية النور بعد العديد من التجارب والمحاولات في الزراعة؛ إذ تمكن من زراعة الخضار والفواكه العضوية من دون مواد كيماوية أو مبيدات زراعية، بالإضافة الى زراعة أنواع من الفواكه والخضار غير متوفرة في المملكة، وبعدها تم التسويق للمشروع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية.

ويقول شعبان الذي يبلغ من العمر 32 عاما ويعيش مع أسرته المكونة من أربعة أفراد “ليس هناك مشروع خال من الصعوبات والتحديات، ولكن ما يميز المشروع هو الإصرار والتحدي وقوة الإيمان بنجاحنا”.ولم يقف حلم شعبان على زراعة الخصار والفواكه العضوية وبيعها “اونلاين”، بل فكر بتطوير المشروع من خلال فتح محل خاص لبيع الزراعة العضوية من خلاله.

وفي العام 2015 لم يتردد شعبان من الذهاب لأحد فروع مؤسسات التمويل الأصغر لتمويل مشروعه ومساعدته، وبالفعل لم تتردد مؤسسة التمويل بتقديم المساعدة لفتح محله الخاص الموجود في جبل اللويبدة/عمان.

ولم يكتف شعبان ببيع الخضار والفواكه العضوية فقط، بينما قام بتطوير مشروعه من خلال إدخال العصائر الطبيعية، السلطات الصحية والبوظة الطبيعية الخالية من مواد السكر والمصنعة جميع مكوناتها من خلال الأرض التي يملكها، كان لمحل أرض المزارع طابع خاص لتميزه بما يقدمه؛ حيث كان وجهة سياحية للعديد من الأجانب، وكان بداية زبائنه أجانب، خاصة لوجود أنواع غير متوفرة في المملكة من الخضار والفواكه العضوية؛ حيث انتشرت ثقافة الخضار والفواكه العضوية الخالية من أي مواد كيماوية ومن أي مبيدات زراعية خلال فترة قصيرة، وأصبح يزداد عدد الزبائن مع الطلب الشديد على هذه المنتجات.