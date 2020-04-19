“أرض” تدعو لاستئناف السير بقضايا التنفيذ النظامية والشرعية الخاصة بالمرأة

رانيا الصرايرة

عمان – طالبت ورقة قانونية متخصصة باستئناف السير بإجراءات قضايا التنفيذ سواء الشرعية أو النظامية وعدم تأخيرها بل واستعجالها خاصة في القضايا التي تتعلق بحقوق المرأة مثل: الميراث والحقوق العمالية، وكذلك الشرعية مثل الطلاق، والنفقات والحضانة.

ودعت الورقة الى إيجاد آلية من خلال المحافظ الإلكترونية لإلزام الطرف الآخر بدفع المبالغ المترتبة عليه تحت طائلة فرض الغرامات على سبيل المثال، على اعتبار أن قرارات الحبس في مثل هذا النوع من القضايا موقوفة حاليا، مع إيجاد آلية في القضايا النظامية مشابهة لما قامت به دائرة قاضي القضاة من توصيل النفقة من خلال البريد الأردني لتمكين الجميع من استلام أية مبالغ مدفوعة على حساب قضاياهم.

وشددت الورقة التي أعدتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) بعنوان “أثر أزمة جائحة كورونا على وصول المرأة إلى العدالة في الأردن” على ضرورة ايصال حقوق النساء بنفس آلية إيصال النفقات، مثل المهر المؤجل والمعجل، والتعويض عن الطلاق التعسفي، وغيرها، وكذلك إيجاد آلية للمشاهدة من خلال رقابة القضاء الشرعي ووزارة الصحة لضمان إجراءات السلامة الصحية في الأماكن المخصصة لذلك.

ولفتت لوجود العديد من الآثار التي تمت ملاحظتها بسبب التطورات الحالية المتعلقة بالحالة الصحية والأمنية في الأردن بسبب أزمة فيروس كورونا نظرًا لتعليق عمل المحاكم المؤقت، وانعكاسها سلبا على المصالح القانونية للنساء والفتيات بشكل خاص لصعوبة وصولهن إلى العدالة في ظل توقف عمل المحاكم الشرعية.

ففيما يتعلق بالنفقة، أشارت الى أن دائرة قاضي القضاة أوجدت آلية لصرف النفقات الشرعية، إلا أن الإشكالية في القضايا التي لم تتم إقامتها أو لم يصدر حيالها قرار قطعي بعد، أو لم ينفذ القرار الصادر بشأنها، إثر تأجيل جميع الإجراءات بسبب قرار العطلة الرسمية.

وقالت الورقة إن المرأة تواجه أيضًا إشكالية مشاهدة أطفالها وفقًا لأحكام المشاهدة في حال كانت الحضانة من حق الرجل، ونتيجة تعطل أعمال المحاكم وحظر التجول، أُجلت مواعيد مشاهدة المرأة لأطفالها بسبب الظروف الحالية، داعية من جانب آخر الى التأكيد على البنوك بتأجيل أقساط القروض وضمان التزامها بقرارات البنك المركزي خصوصا فيما يتعلق بالنساء المقترضات، وذلك لتوفير الحماية لهن وعدم تحميلهن أية تكاليف أو التزامات إضافية في حال تأخير سداد القروض.

وأوصت الورقة بإصدار قرار يتضمن عدم إلزام المرأة العاملة بالعمل لكامل ساعات العمل، وأن تقليل هذه الساعات مع السماح لها بأخذ إجازتها السنوية إن رغبت بذلك، وفي القطاعات المشمولة بقرار العطلة الرسمية، اقترحت إصدار قرار واضح يبين العقوبات التي قد تفرض على صاحب العمل في حال خالف قرارات الدفاع وأوامره وقرارات وزارة العمل سواء بالإجبار على العمل، أو الإجبار على الإجازة السنوية، أو الخصم من الأجر، أو التهديد بالفصل من العمل أو الفصل فعلًا.

كما اقترحت شمول النساء اللواتي يتحملن مسؤولية العائلة في ظل غياب الزوج لأي سبب، أو غياب المعيل أو مصادر الدخل بالمساعدات التي تقدمها وزارة التنمية أو التي أطلقها الضمان الاجتماعي، أو أي جهة أخرى رسمية أو غير رسمية، مؤكدة بذل المزيد من الجهود لإتاحة خدمات الحماية للنساء المعرضات للعنف بشكل خاص بالنظر إلى محدودية خدمات الحماية الاجتماعية المتاحة للنساء وعدم توفر المحامين.

وأكدت ضرروة وضع آليات لمساعدة النساء المدينات اللواتي يواجهن مخاطر استغلال متزايدة في حالة الديون غير الرسمية، وخطر السجن في حالة الديون الرسمية وذلك بعد انحسار الإغلاق، وتوفير رعاية خاصة لكبيرات السن لغايات إيصال الخدمات والاحتياجات الأساسية لهن دون الحاجة للخروج من المنزل.

وفيما يخص الحقوق العمالية للمرأة العاملة في القطاعات التي تم السماح لها بالعمل، أشارت الورقة الى بعض العراقيل التي تعترضها مثل عدم وجود حضانات لرعاية الأطفال، وعدم إمكانية وضع الأطفال عند الغير كالأقارب مثلا في ظل الظروف الحالية خصوصًا إذا كان الزوج مكلف بالعمل أيضا في القطاعات المستثنية من الحظر والعطل الرسمية.

وبالنسبة للمرأة العاملة في القطاعات التي تعمل عن بعد، أكدت الورقة أن ذلك زاد من أعبائها حيث تعمل وتتحمل الأعباء الأسرية وتربية الأطفال، ومتابعة دراستهم عن بعد، بالإضافة إلى المهام الوظيفية المرتبطة بالعمل، ما يزيد الإرهاق والمسؤولية والضغوطات النفسية عليها خاصة إذا كان الزوج خارج المنزل.

وبينت ان معظم النساء اللواتي يعملن في وظائف قد تكون حساسة وتجعلهن أكثر عرضة لخطر الإصابة بعدوى فيروس كورورنا مثل وظيفة الممرضة والطبيبة والمختبرات الطبية، والأمن العام والجيش، ولا تستطيع الغياب عن العمل في ظل الاحتياج المتزايد لهذه الوظائف حاليا والتي تفرضها تداعيات الفيروس، في وقت تقع على عاتق هؤلاء النسوة مسؤوليات عديدة تجاه أطفالهن في ظل هذا الوضع الى جانب مراعاة سلامتهن وسلامة أطفالهن وعائلاتهن.

وتواجه المرأة العاملة في قطاعات توقفت كليا أو تعمل عن بعد مثل المعلمات في المدارس الخاصة ضغوطات من قبل أصحاب العمل نتيجة الظروف الاقتصادية وعدم توفير إمكانيات للعمل عن بعد وأدواتها من قبل المؤسسة، الأمر الذي يعني عدم صرف رواتبهن وإلزامهن بالعمل عن بعد وتقديم دورس للطلبة عبر الوسائل الإلكترونية في الوقت ذاته، دون توفير إمكانيات أو مقابل مادي وتحت التهديد بالفصل.

وأشارت الورقة الى مواجهة النساء في القطاعات التي شملها قرار العطلة الرسمية مثل الفنادق وقطاع السياحة، والشركات الصغيرة، وصالونات التجميل، وغيرها، العديد من التحديات ونقصان مصادر الدخل نتيجة الظروف الاقتصادية، حيث لا يوجد لديهن أي مصدر دخل حاليًا، لافتة الى أن هناك تعسفا من قبل بعض أصحاب العمل، حيث انه في حالة الفصل التعسفي، أو عدم إعطاء الراتب، أو الخصم من الإجازات، يكون الحل الوحيد أن تقوم المرأة العاملة بتقديم شكوى لدى وزارة العمل غير أنها تخشى تبعات هذا الإجراء.

أما الحل الآخر فيكمن، بحسب الورقة، في رفع المرأة العاملة دعوى للمطالبة بحقوقها العمالية لاحقًا عند عودة المحاكم مع الانتظار مدة طويلة لحين انتهاء القضية للحصول على حقوقها، وهو أيضا خيار صعب في ظل عدم وضوح ماهية الإجراء أو العقوبات القانونية التي قد تترتب على صاحب العمل نتيجة هكذا تصرف أو المخالفات التي يرتكبها بحق العاملين لديه.

وفيما يخص الديون، تواجه النساء ممن حصلن على قروض ميسّرة لإنشاء مشاريع صغيرة خطر التحول إلى غارمات، بسبب توقف مصادر الدخل سواء كانت صادرة عن هذه المشاريع، أو بالاعتماد على مصادر دخل أخرى مثل دخل أحد أفراد الأسرة، أو توفر مصدر دخل من الوظائف الخاصة، وذلك في ظل عدم قدرتهن على الالتزام بسداد هذه القروض، وتراكم الالتزامات المالية، واستمرار مطالبة الدائنين لهن بالسداد، والتهديد باتخاذ إجراءات قانونية حيالهن.