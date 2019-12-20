أرقام أردنية مميزة في بطولة آسيا لسباحة الزعانف

أحمد الرواشدة

العقبة – أحرز السباح البطل محمد السوالمة، رقم أردني جديد في سباق 100 متر سباحة زعانف مزدوجة بزمن 96: 45 ث، وحصل على المركز السادس في الترتيب العام، بعد تأهله الى نهائيات بطولة آسيا السابعة عشر التي تضم إحدى عشر دولة.

وتعد مشاركة المنتخب الوطني لسباحة الزعانف، هي المشاركة الأولى وقد سبقها تدريبات مكثفة ومعسكرات مغلقة في عمان والعقبة حسب رئيس الوفد المشارك محمد المغربي.

وحسب المغربي، فقد أحرز البطل صهيب بواعنة رقم أردني جديد في سباق 100 متر زعانف مونو بزمن 16: 41 ث، وكان في المركز 7 على الترتيب العام في السباق، كما أحرز بواعنة رقم أردني جديد في سباق 400 متر بزمن 49: 33، 3 د، وكان أيضآ في المركز السابع على الترتيب العام في السباق.

وسجل السباح البطل سري حرازنة، رقمين أردنيين في فئة تحت 13 عام، وتكمن من إنهاء سباق 100 متر مونو بزمن 05: 44 ث، وسباق 400 متر مونو بزمن 16: 37، 3 د، ويعتبر افضل سباح أردني واعد في تاريخ سباحة الزعانف الأردنية.

أما السباح البطل حسام عليمات، فسجل رقم شخصي جديد في سباق 100 متر زعانف مزدوجة بزمن 82: 48 ث، علما أن الرقم السابق قدره 16: 51 ث.