أرقام جديدة في بطولة المملكة للناشئين برفع الأثقال

محمد عمّار

عمان – كثيرة هي الأرقام التي تم تحطيمها على الصعيد الشخصي في ختام بطولة المملكة للناشئين تحت 20 سنة في رفع الأثقال، والتي نظمها اتحاد اللعبة في صالة الكرامة بمدينة الحسين للشباب.

وارتفعت حدة التنافس بين اللاعبين لتنتقل إلى المدربين الذين عملوا على رفع الروح المعنوية للاعبيهم لتحطيم أرقامهم، حيث نجح الرباع عاصم الصلاج في تحطيم رقميه في الخطف والنتر بواقع 8 كغم إضافية، كذلك نجح رباعو حطين في تحطيم أرقامهم القديمة، وأبرزهم عزام العزام الذي أضاف 10 كيلو غرامات اضافية إلى وزنه السابق وهو 150 كغم، وتاليا النتائج النهائية لمنافسات البطولة: