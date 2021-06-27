أرقام جديدة في بطولة المملكة للناشئين برفع الأثقال

محمد عمّار
عمان – كثيرة هي الأرقام التي تم تحطيمها على الصعيد الشخصي في ختام بطولة المملكة للناشئين تحت 20 سنة في رفع الأثقال، والتي نظمها اتحاد اللعبة في صالة الكرامة بمدينة الحسين للشباب.
وارتفعت حدة التنافس بين اللاعبين لتنتقل إلى المدربين الذين عملوا على رفع الروح المعنوية للاعبيهم لتحطيم أرقامهم، حيث نجح الرباع عاصم الصلاج في تحطيم رقميه في الخطف والنتر بواقع 8 كغم إضافية، كذلك نجح رباعو حطين في تحطيم أرقامهم القديمة، وأبرزهم عزام العزام الذي أضاف 10 كيلو غرامات اضافية إلى وزنه السابق وهو 150 كغم، وتاليا النتائج النهائية لمنافسات البطولة:
- وزن 55 كغم: فاز بالمركز الأول عمار الخوالدة (مرصع) ورفع 90 كغم، 40 كغم خطف و50 كغم نتر.
- وزن 61 كغم، فاز بالمركز الأول ابراهيم فرارجة (حطين) ورفع 87 كغم خطف و100 كغم نتر بمجموع 187 كغم، وحل بالمركز الثاني قصي أبو حميدان (يرموك البقعة) ورفع 65 كغم خطف و70 كغم نتر بمجموع 135 كغم، وحل بالمركز الثالث ضرار الخوالدة (مرصع) ورفع 60 كغم خطف و70 كغم نتر بمجموع 130 كغم.
- وزن 67 كغم: فاز بالمركز الأول الرباع زيد الجابري (يرموك البقعة) ورفع 95 كغم خطف و117 كغم نتر بمجموع 212 كغم، وحل ثانيا رباع نادي حطين عبدالرحمن ابو جرار ورفع 90 كغم خطف و110 كغم نتر بمجموع 200 كغم، وحل بالمركز الثالث حسام رشيد (حطين) ورفع 82كغم خطف و102 نتر بمجموع 184 كغم.
- وزن 73 كغم: فاز بالمركز الأول الرباع وليد لافي (حطين) ورفع 100 كغم خطف و 136 كغم نتر بمجموعة 236 كغم، وحل بالمركز الثاني ابراهيم الصلاج (الكرامة) ورفع 105 كغم خطف و 130 كغم نتر بمجموع 235 كغم، وحل بالمركز الثالث عزام العزام (حطين) ورفع 160 كغم، 75 كغم خطف و85 كغم نتر بمجموع 160 كغم.
- وزن 81 كغم: فاز بالمركز الاول عاصم الصلاج (الكرامة) ورفع 115 كغم خطف و143 كغم نتر، بمجموع 258 كغم، وحل ثانيا بشار الصلاج (الكرامة) 75 كغم خطف و 100 كغم نتر بمجموع 175 كغم، وحل بالمركز الثالث عمر كتكت (يرموك البقعة) ورفع 75 كغم خطف و90 كغم نتر بمجموع 165 كغم.
- وزن 90 كغم: فاز بالمركز الاول عبدالله المهر (يرموك البقعة) ورفع 95 كغم خطف و123 كغم نتر بمجموع 218 كغم، وحل ثانيا أحمد الصلاج (الكرامة) ورفع 65 كغم خطف و 83 كغم نتر بمجموع 148 كغم.
- وزن 96 كغم: فاز بالمركز الأول الرباع محمد الصلاج (الكرامة) ورفع 90 كغم خطف و100 كغم نتر بمجموع 190 كغم.
- وزن فوق 102 كغم: فاز بالمركز الاول عبدالله الكواملة (حطين) ورفع 83 كغم خطف و100 كغم نتر بمجموع 183 كغم.