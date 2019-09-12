أرقام من مشاركات منتخب الناشئين آسيوياً

عمان – الغد – يبدأ منتخب الناشئين تحت 16 عاما لكرة القدم، مشواره بالتصفيات الآسيوية السبت، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، لحساب المجموعة الأولى، الى جانب طاجيكستان والكويت وسريلانكا ونيبال.

وتعد هذا المشاركة الـ13 لمنتخب الناشئين بالتصفيات الآسيوية، ووصل من خلالها إلى النهائيات القارية عامي 2010 و2018.

ولعب منتخب الناشئين 33 مباراة خلال مشاركاته الماضية في التصفيات، منذ ظهوره الأول في العام 1994، وواجه 19 منتخباً على امتداد مشواره القاري، حيث حقق 11 فوزاً و6 تعادلات، مقابل 16 خسارة، وسجل 53 هدفاً، واستقبلت شباكه 65.

وبالعودة لمنتخبات المجموعة، واجه “الناشئين” نظيره طاجيكستان في التصفيات الآسيوية عام 2000، وخسر 3-1، فيما كان اللقاء الثاني بالنهائيات عام 2010 وتعادل 1-1.

في المقابل، التقى المنتخب مع الكويت 4 مرات خلال التصفيات، حيث خسر في اللقاء الاول عام 2000 بنتيجة 1-6، فيما جاءت مواجهتي 2003 ذهاباً وإياباً، فخسر 1-2 وتعادل 2-2، قبل ان ينتهي اللقاء الاخير عام 2007 بالتعادل 3-3.

وسبق للمنتخب أن واجه منتخبي نيبال وسريلانكا بالتصفيات، حيث خسر من الأول عام 2007 بنتيجة 1-3، وتغلب على الثاني 7-0 2017.

ويفتتح مشواره بالتصفيات الآسيوية، بلقاء نيبال عند الخامسة عصر السبت، ثم يلاقي سريلانكا عند الساعة 8:00 مساء الأربعاء، ويواجه الكويت عند 5:00 عصر الجمعة، ويختتم مبارياته بمواجهة طاجيكستان 8:00 مساء الأحد.