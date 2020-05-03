أركان الكرة الأردنية يتوقون للمستطيل الأخضر ويتطلعون لموافقة “الصحة” قريبا

خالد الخطاطبة

عمان – كشف أركان كرة القدم الأردنية، عن شغفهم وتطلعهم لقرار قريب من وزارة الصحة يسمح لهم بالعودة إلى ممارسة التدريبات الجماعية داخل المستطيل الأخضر، وفق شروط السلامة، في إطار مساندة الجهود الوطنية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

واعتبر نجوم الكرة الاردنية من مدربين ولاعبين وإداريين، أن الوقت ربما يكون قد حان للعودة إلى التدريبات بشروط معينة، مستشهدين بعودة فرق أوروبية تقع في بؤرة الوباء في القارة الأوروبية للتدريبات ضمن شروط معينة.

ورسم المتحدثون لـ”الغد” سيناريوهات متعددة تكفل اجراءات السلامة قبل فتح التدريبات، مثل ضرورة اخضاع اللاعبين لفحوصات كورونا، وضرورة التباعد في التمرين بشكل مقبول، وتعقيم الملابس وغرف الغيار والحافلة إن وجدت، وغيرها من الاجراءات التي تكفل عودة التدريبات بشروط صارمة تكفل سلامة الجميع.

واعتبر المدير الفني لفريق الرمثا لكرة القدم عيسى الترك، أن اللاعبين بدأوا يشعرون بالملل والضجر نتيجة غيابهم الطويل عن المنافسات والتدريبات، الأمر الذي يعني ضرورة البدء في عودة تدريجية وآمنة إلى التدريبات في الملعب.

واشاد الترك بجهود الحكومة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، معتبرا أن هذا النجاح جاء نتيجة المتابعة الدائمة والدقيقة لجلالة الملك عبدالله الثاني لادق تفاصيل مكافحة هذه الوباء، وتوجيهاته الدائمة للحكومة، إلى جانب وعي المواطن الذي لعب دورا كبيرا في الحد من انتشار الوباء.

واضاف: “الوضع الوبائي الجيد للأردن، يدفعنا كرياضيين، للتفكير بعودة تدريجية للتدريبات بعد انقطاع طويل، وهذا بالطبع يتطلب موافقة وزارة الصحة التي نأمل أن تكون قريبة، بعد أن تتعهد الاندية باتباع اجراءات السلامة بدقة، لكننا نجدد في نفس الوقت أن الأولوية لسلامة اللاعب والمواطن”.

أما نجم فريق الوحدات فراس شلباية، فقد عبر عن تطلعه قريبا للعودة إلى المستطيل الأخضر، بعد فترة انقطاع طويلة جعلته أكثر شوقا للتدريبات والمباريات.

وأشار شلباية إلى أننا كلاعبين نتطلع بشغف للعودة إلى المباريات والتدريبات، ولكن هذا مرهون بموافقة وزارة الصحة التي تبذل جهدا كبيرا لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث نجحت في ذلك بشكل متميز حتى الأن.

واضاف: “نتوق للعودة التدريجية إلى التدريبات، ولكن ضمن شروط السلامة، حيث التعقيم والتباعد، واتباع كافة تعليمات السلامة حفاظا على أنفسنا وعائلاتنا”.

وتمنى شلباية أن تشهد الايام القليلة المقبلة مخاطبات بهذا الشأن، لضمان عودة تدريجية مشروطة للتمارين، خاصة وأن هناك حديث عن إمكانية استئناف الدوري خلال الاشهر القريبة المقبلة.

واعتبر نجم الوحدات والمنتخب الوطني فراس شلباية أن فترة الغياب الطويلة للاعبين عن المباريات وحتى التدريبات الجدية، اثرت على المستويات الفنية، وبالتالي ضرورة اخضاع اللاعبين لتدريبات مكثفة قبل فترة طويلة من انطلاق المنافسات، لضمان عودة اللاعب تدريجيا إلى مستواه، مجددا تأكيده على أن سلامة المواطن تأتي بالدرجة الاولى.

أما رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، فقد أكد أنه كان من اوائل المنادين بضرورة العودة للتدريبات وبشكل تدريجي، وضم شروط السلامة.

واضاف: “قبل اسابيع دعوت لمباشرة التدريبات بشكل تدريجي، من خلال دعوة اللاعبين على مجموعات للتدريب في الملعب، بحيث تضم كل مجموعة حوالي 5 لاعبين تأتي للتمرين باشراف المدير الفني، وضمن شروط السلامة العامة، خاصة فيما يتعلق بالتباعد والتعقيم، الأمر الذي يتيح للاعب اجراء تدريبه في الملعب، وبالتالي الحفاظ على جاهزيته بشكل نسبي، لحين عودة التدريبات الجماعية”.

واشار رئيس نادي الصريح، أن اقتراحه هذا مطبق في العديد من الأندية الأوربية التي كانت تدعو لاعبيها على شكل مجموعات للخضوع لتدريبات في الملعب، وهو أمر ايجابي يساعد اللاعب فنيا وبدنيا ونفسيا.

وتمنى العجلوني أن تشهد الفترة المقبلة مخاطبات لوزارة الصحة، للنظر في السماح لعودة التدريبات بشكل تدريجي وضمن شروط السلامة، املا في اعادة الحياة للكرة الاردنية التي عانت وتعاني من تداعيات الفايروس المستجد.