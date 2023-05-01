“أركتوروس” المتحور الجديد من أوميكرون.. ما هي أعراضه؟

“أركتوروس” متحور جديد انبثق من متغير أوميكرون الأخطر في سلسلة كورونا (كوفيد -19) خلال الأيام الماضية، وأحدث ارتباكا بين الأوساط الطبية.

وظهر المتحور الجديد، الذي يحمل اسم أركتوروس Arcturus، لأول مرة في الهند ثم تم الإبلاغ عنه بالفعل في أكثر من 30 دولة حتى الآن.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) أنها تراقب بعناية متغير Omicron الفرعي الجديد، الذي يعرف علميا باسم Omicron XBB.1.16 ويقود إلى زيادة حالات “كوفيد-19” الجديدة في الهند.

ما هي أعراض المتحور أركتوروس؟

اعتبارًا من تاريخ 27 مارس/آذار، تم اكتشاف هذ المتحور في 21 دولة، ووصولا إلى منتصف أبريل/نيسان قامت منظمة الصحة بترقيته إلى وضع “مختلف المصالح” حيث يُعتقد أن عدد البلدان المتضررة الآن هو 34.

ووفقا لموقع euronews، لا يبدو أن أركتوروس أكثر حدة من أي سلالات سابقة لكورونا، حيث تتمحور أعراضه حول النطاق المتعارف عليه لمتغيرات الفيروس التاجي.

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وقال الدكتور فيبين فاشيشثا، طبيب الأطفال والرئيس السابق للأكاديمية الهندية لطب الأطفال لجنة التحصين، إن أعراض متحور أركتوروس تشمل:

– ارتفاع في درجة الحرارة، لكن أعلى مما كانت عليه في المتغيرات السابقة لكورونا

– سعال

– الاحتقان

– التهاب الملتحمة

– التهاب الحلق

– سيلان الأنف

– آلام الجسم والإرهاق

– الصداع

على الصعيد العالمي، تم الإبلاغ عن ما يقرب من 3.6 مليون حالة إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″ وأكثر من 25000 حالة وفاة بين 27 فبراير/شباط و26 مارس/آذار، بانخفاض قدره 27٪ و39٪ على التوالي مقارنة بالأيام الـ 28 السابقة.

ومن إجمالي الحالات، استحوذ Arcturus على 45.1% من الحالات في الفترة من 6 إلى 12 مارس/آذار، بزيادة من 35.6% خلال نفس الأيام في فبراير/شباط.