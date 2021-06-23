أرملة براينت تتوصل لاتفاق مع شركة المروحية المنكوبة

لوس أنجلوس (الولايات المتحدة) – توصلت فانيسا براينت، أرملة لاعب السلة كوبي براينت، لاتفاق مع الشركة المشغلة للمروحية المنكوبة التي كانت قد رفعت دعوى ضدها بسبب الحادث الذي أودى بحياة أسطورة لوس أنجليس ليكرز وثماني أشخاص آخرين، بينهم ابنتها جيجي (13 عاما).

وذكرت صحيفة (لويس أنجليس تايمز) أن فانيسا براينت وأعضاء آخرين من أسر باقي الضحايا، توصلوا لاتفاق مع الشركة من أجل التنازل عن الدعوى التي اتهموا من خلالها هذه المؤسسة المالكة للمروحية، بالإهمال في الحادث الذي وقع في 26 يناير/كانون ثان 2020 بمدينة كالاباساس في كاليفورنيا.

وفي فبراير/شباط من العام الجاري، أكد المحققون بالمجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة (NTSB) أن ربان المروحية أساء التقدير بسبب الضباب وأنه لم يتبع القواعد حين قام بالتحليق عبر السحب الكثيفة

وأكد المجلس أن قائد الطائرة خالف بذلك القواعد التي تدرب عليها، نظرا لأنه لدى التحليق وسط السحب الكثيفة ومع الرؤية المحدودة، قد يعتقد الربان أنه يصعد بينما هو في الواقع يفقد الارتفاع، وكان هذا هو ما حدث مع قائد المروحية المنكوبة.

ورحل براينت عن عمر 41 عاما في مروحيته أثناء توجهه إلى منشآت أكاديمية “مامبا سبورتس” في منطقة ثاوزند اوكس بكاليفورنيا ومعه ابنته جيانا البالغة 13 عاما وسبعة أشخاص آخرين بينهم الطيار.

وتمتع اللاعب السابق بمسيرة حافلة في كرة السلة فقد توج بالدوري 5 مرات مع لوس انجلوس ليكرز وأحرز 81 نقطة في مباراة واحدة وشارك في مباراة كل النجوم 18 مرة وحاز على جائزة أفضل لاعب في مباراة كل النجوم 4 مرات، وتم اختياره في أفضل تشكيلة للموسم 11 مرة.

وأنهى الموسم كهداف للدوري في مناسبتين، ويعد الهداف التاريخي لنادي لوس أنجلوس ليكرز وهو الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الأمريكي لكرة السلة. – (إفي)