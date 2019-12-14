أرنولد: كلوب يدفعني دائما نحو الأفضل

لندن – أبرز لاعب ليفربول ترنت ألكسندر-أرنولد أن مدربه الألماني يورغن كلوب ساعده على كل المستويات، مشيرا إلى أنه يمنح لاعبيه الحرية ويسمح لهم بالإبداع.

وفي مقابلة مع صحيفة (آس) الإسبانية، قال اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، إن كلوب “شخص صنع ما أنا عليه الآن حقا. هو شخص يدفعني للأفضل كل يوم”.

وأضاف: “لقد منحني العديد من الفرص، وساعدني على كل المستويات، يمنحنا الحرية ويسمح لنا بالإبداع”.

وعن بدايته مع “الريدز” حيث انضم لفريق الناشئين وهو في السادسة من عمره، أبرز اللاعب الشاب أن البداية “كانت صدفة غربية”، موضحا أن نادي ليفربول أرسل “ست أو سبع دعوات لمدرستي ولعدة مدارس أخرى بالمنطقة لتشجيع الأطفال على اللعب”.

وتابع: “سألت المعلمة التلاميذ من يريد الذهاب. والجميع حرفيا رفع يده لذلك قاموا بإجراء قرعة ولحسن حظي كان اسمي بين الفائزين”.

وعن الهزيمة أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخة 2017-2018، قال أرنولد: “كانت هزيمة قاسية، كان الريال يستحق الفوز بلا شك، لكننا قلنا لأنفسنا في غرفة خلع الملابس اننا سنعود للنهائي في أقرب وقت، لم نكن نعلم أن هذا سيحدث في العام التالي، لكننا كنا مقتنعين بقدرتنا على تحقيق ذلك”.

وبالفعل توج ليفربول بالتشامبيونز ليج الموسم الماضي على حساب مواطنه توتنهام. (إفي)