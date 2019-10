أرنولد لاعب ليفربول يدخل موسوعة “غينيس” في عدد صناعة الاهداف

لندن – تسلم ألكسندر أرنولد، ظهير أيمن ليفربول الإنجليزي، جائزة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كونه أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” صناعة للأهداف في موسم واحد بإجمالي 12 تمريرة حاسمة.

واستطاع صاحب الـ21 عاما أن يتخطى رقم الثنائي أندي هنكليف وليتون باينز اللذين صنعا 11 تمريرة حاسمة في موسمي (1994-95) و(2010-11) على الترتيب.

Another award for the Trent Alexander-Arnold mantlepiece 🏆

A @GWR for most assists in a Premier League season (12) 👏 pic.twitter.com/n6riQY6a1J

