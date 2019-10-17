أرنولد لاعب ليفربول يدخل موسوعة “غينيس” في عدد صناعة الاهداف

لندن – تسلم ألكسندر أرنولد، ظهير أيمن ليفربول الإنجليزي، جائزة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كونه أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” صناعة للأهداف في موسم واحد بإجمالي 12 تمريرة حاسمة.

واستطاع صاحب الـ21 عاما أن يتخطى رقم الثنائي أندي هنكليف وليتون باينز اللذين صنعا 11 تمريرة حاسمة في موسمي (1994-95) و(2010-11) على الترتيب.

Another award for the Trent Alexander-Arnold mantlepiece 🏆 A @GWR for most assists in a Premier League season (12) 👏 pic.twitter.com/n6riQY6a1J — Football on BT Sport (@btsportfootball) October 15, 2019

وكان أرنولد قد ساهم بـ16 تمريرة حاسمة في الموسم الماضي بجميع البطولات التي شارك فيها “الريدز”، ليساعد فريقه على التتويج بلقب دوري الأبطال على حساب مواطنه توتنهام هوتسبر، فضلا عن المنافسة للجولة الأخيرة على لقب “البريميرليج” الذي حسم في النهاية لصالح مانشستر سيتي.

وأوضح اللاعب الدولي الشاب عقب استلام الجائزة: “إنه لشرف كبير. كنت أحاول دائما التقدم للأمام ومساعدة الفريق في صناعة الأهداف كلما كان ممكنا. ثم يأتي دور باقي زملائي في التسجيل، ولهذا فإن الأمر لم يكن ممكنا بدونهم”. (إفي)