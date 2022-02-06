آخر الأخبار-العرب-والعالمالعرب والعالمعربي

“أريد أن أجلب لهم بعض الفرح”… لاعب مغربي يقدم هدية مفاجئة لعائلة ريان

10:26 م2022-02-06

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

قال لاعب كرة القدم المغربي “عبدالرزاق حمدالله” انه يريد ان يشتري بيتا جديدا لعائلة الطفل المغربي ريان الذي لم ينج بعدما وقع في بئر وبقي عالقا فيها لأكثر من 5 ايام.

ولفت اللاعب الى انه يريد ان يجلب للعائلة قليلا من الفرح بعد هذه الحادثة الأليمة. معربا عن حزنه الكبير بقوله: ” مررنا بخمسة ايام صعبة جدا وقلوبنا كانت منفصلة عن اجسادنا. المغاربة، العالم العربي والعالم. ولذلك اتوجه بأحر التعازي لعائلة ريان واسأل الله ان يمنحهم الصبر والسلوان”

ويضيف “حمد الله”: قررت باسمي وباسم عائلتي واسم كل المغربيين أن اساعد العائلة واقدم لهم قليلا من الفرح من خلال شراء منزل جديد مجهّز. هذه مساعدة من أخ لكم .

وكانت والدة ريان قد صرحت بعد وفاة ابنها: “هذه ارادة الله. اشكركم جميعا على جهودكم لانقاذ ابني”. كما شكر والد ريان “خالد اورام” الناس والسلطات المغربية. وكالات

10:26 م2022-02-06
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock