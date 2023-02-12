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“أريد كولا “.. حوار طريف بين مسعفة وطفلة تركية بقيت 132 ساعة تحت الأنقاض

2:48 م2023-02-12
طفلة ناجية من زلزال تركيا
طفلة ناجية من زلزال تركيا

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نشر الدرك التركي مقطع فيديو عبر حسابه في تويتر يوثق لحظات إنقاذ طفلة مع والدها في مدينة غازي عنتاب جنوبي البلاد بعد 132 ساعة على وقوع الزلزال، وكان أول طلب للطفلة شينغول (5 سنوات) من المسعفين داخل سيارة الإسعاف هو أن يجلبوا لها الكثير من الكولا.

وعلق وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تغريدة على الحوار الطريف الذي دار بين الطفلة والمسعفة “أعطت الحياة قبلة وطلبت الكولا”.

وفي ما يلي جزء من الحوار الذي دار بين الطفلة والمسعفة، الذي ترجمته ونشرته “الجزيرة”:

المسعفة: ماذا تريدين أن نحضر لك؟

الطفلة: الكولا الصفراء.

المسعفة: حسنا، دعونا نجلب الكولا لشينغول من فضلكم.

الطفلة: أريد كمية كبيرة منها.

المسعفة: كيف ستشربين الكثير من الكولا؟

الطفلة: سوف أشربها.

المسعفة: تقولين إنك ستشربينها، حسنا، ولكن هل ستفعلين ذلك على متن الطائرة أو عندما تهبطين؟

الطفلة: على متن الطائرة.

المسعفة: حسنا، لقد كتبت اسمك على الطائرة الآن.

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2:48 م2023-02-12
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