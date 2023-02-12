“أريد كولا “.. حوار طريف بين مسعفة وطفلة تركية بقيت 132 ساعة تحت الأنقاض

نشر الدرك التركي مقطع فيديو عبر حسابه في تويتر يوثق لحظات إنقاذ طفلة مع والدها في مدينة غازي عنتاب جنوبي البلاد بعد 132 ساعة على وقوع الزلزال، وكان أول طلب للطفلة شينغول (5 سنوات) من المسعفين داخل سيارة الإسعاف هو أن يجلبوا لها الكثير من الكولا.

وعلق وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تغريدة على الحوار الطريف الذي دار بين الطفلة والمسعفة “أعطت الحياة قبلة وطلبت الكولا”.

132. SAATTE 5 yaşındaki kızımız Şengül’e ve babasına kavuştuk. Gaziantep İslahiye’de enkaz altından çıkarılan kızımız hayata bir öpücük verdikten sonra kola istedi. pic.twitter.com/6UT7zw41qN — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 11, 2023

وفي ما يلي جزء من الحوار الذي دار بين الطفلة والمسعفة، الذي ترجمته ونشرته “الجزيرة”:

المسعفة: ماذا تريدين أن نحضر لك؟

الطفلة: الكولا الصفراء.

المسعفة: حسنا، دعونا نجلب الكولا لشينغول من فضلكم.

الطفلة: أريد كمية كبيرة منها.

المسعفة: كيف ستشربين الكثير من الكولا؟

الطفلة: سوف أشربها.

المسعفة: تقولين إنك ستشربينها، حسنا، ولكن هل ستفعلين ذلك على متن الطائرة أو عندما تهبطين؟

الطفلة: على متن الطائرة.

المسعفة: حسنا، لقد كتبت اسمك على الطائرة الآن.

Mucizenin adı Şengül… 5 yaşındaki Şengül kızımızı ve babasını yapılan çalışmalar sonucunda 132’nci saatte enkaz altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim ettik. Türkiye Tek Yürek🇹🇷#Jandarma#Deprem#earthquake#Gaziantep pic.twitter.com/TOxmODyAmk — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) February 11, 2023

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