أريزا وبرتانس يقرران عدم استئناف موسم دوري السلة الأميركي

لوس انجليس – قرر اللاعبان تريفور أريزا واللاتفي ديفيس برتانس عدم استئناف موسم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مع فريقيهما بورتلاند ترايل بلايزرز وواشنطن ويزاردز في نهاية تموز/يوليو المقبل في أورلاندو بولاية فلوريدا التي شهدت ارتفاعا قياسيا في عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت شبكة “إي إس بي إن” أن قرار أريزا كان لأسباب شخصية، موضحة أنه في خضم معركة قانونية من أجل حضانة ابنه البالغ من العمر 12 عامًا، حصل على أمر يمنحه فترة زيارة لمدة شهر واحد والتي تصادف استكمال الموسم المقرر إجراؤه خلف أبواب موصدة في ديزني وورلد بمدينة أورلاندو.

وأكدت رابطة الدوري الاميركي للمحترفين أنها لن تعارض رفض اللاعبين العودة إلى اللعب، في حين أعرب عدد من منهم عن ترددهم، بين مخاوف مرتبطة بوباء “كوفيد-19″، ومخاطر التعرض لإصابة بعد فترة طويلة من التوقف والرغبة في التركيز على مكافحة الظلم الاجتماعي والعرقي، في أعقاب الوفاة المأساوية لجورج فلويد في 25 أيار/مايو الماضي في مدينة مينيابوليس بعد توقيفه من قبل شرطي أبيض ضغط بركبته على رقبته لدقائق دون أن يستمع لمناجاته كونه لا يستطيع التنفس.

Full ESPN story on Portland's Trevor Ariza opting-out of the NBA's restart in Orlando. https://t.co/rwabKVyVMU

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 22, 2020