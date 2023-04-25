أزمات السير المتفاقمة بـ “البقعة”.. أسباب متعددة وحلول مستعصية

محمد سمور

البلقاء – يشهد مخيم البقعة استمرار تفاقم أزمات السير، وسط غياب الحلول المسببة للأزمات وفي مقدمتها الانتشار العشوائي للبسطات وعربات الباعة المتجولين، فيما يزيد ضيق سعة الشوارع الأوضاع سوءا.

ويرى سكان في المخيم، أن أزمات السير أصبحت تتفاقم أكثر فأكثر مقارنة بسنوات سابقة، لأسباب عدة أبرزها غياب تنفيذ حلول مرورية، وازدياد الانتشار العشوائي للبسطات والعربات على جوانب الشوارع، وتعديهم بالإضافة إلى أصحاب محال تجارية على مساحات من الشوارع.

كما تطرقوا إلى أن بين الأسباب بتقديرهم، ارتفاع أعداد المركبات التي يسكن مالكوها في المخيم، وضيق الشوارع، فضلا عن الاصطفاف العشوائي أو المزدوج الذي يعرقل حركة السير ويحدث اختناقات مرورية.

الشاب أحمد النشاش، يقول إن ملف أزمات السير بات مؤرقا لسكان المخيم أكثر من أي وقت مضى، ويستدعي أن تقوم الجهات المعنية بإيجاد حلول تحد من حدوثها، خصوصا في أوقات الذروة بساعات النهار، لافتة إلى محدودية وجود أماكن اصطفاف بلا إعاقة لحركة السير.

وأضاف النشاش، أنه ومن وجهة نظره، فإن عدم وجود تنظيم لعمل البسطات وعربات الباعة المتجولين، وانتشارهم بشكل عشوائي على أطراف الشوارع، هو السبب الرئيس في حدوث الاختناقات المرورية.

وقال إن أحد أبرز الشوارع الحيوية التي تشهد اختناقات مرورية هو ما يُعرف بـ”سوق الخردة” الذي تنتشر فيه البسطات بشكل مكثف وعشوائي، ويتعدى الكثير من أصحاب تلك البسطات على الشارع من خلال عرض بضائعهم على أطرافه وحتى في منتصفه.

أما الحاج أبو سمير، فيؤكد أن اصطفاف المركبات بشكل عشوائي أو مزدوج في شوارع يعتبرها “ضيقة”، هو ما يتسبب بالدرجة الأولى بأزمات السير ويفاقمها، لافتا إلى أنه وعلى سبيل المثال، في حال حدوث حالة طارئة أو حادثة، فإن كوادر الدفاع المدني ستجد صعوبة كبيرة في الوصول إلى العديد من الأماكن في المخيم.

ويرى أبو سمير، أن الحل يتمثل بضرورة التزام السائقين بقواعد وتعليمات السير، وعدم ركن مركباتهم في أماكن غير مخصصة للاصطفاف، لا سيما أنهم يدركون أن ذلك سلوك خاطئ ويتسبب بإعاقة حركة السير.

المواطن محمد المحسيري، أبدى عدم تفاؤله بأن يتم الوصول إلى حل لأزمات السير في المخيم، قائلا “هذا الملف عمره سنوات طويلة، ولطالما تم طرحه وكانت هناك مطالبات للجهات الرسمية بإيجاد حلول، إلا إن شيئا من ذلك لم يحدث”.

ووفق المحسيري، يجب قبل كل شيء أن يتم تخصيص ساحات لأصحاب البسطات وإلزامهم بالعمل فيها وليس في الشوارع بشكل عشوائي، بالإضافة إلى منع أي محل تجاري من عرض بضاعته من خلال التعدي على الشارع العام.

وأضاف، أن هناك مسؤولية أخلاقية يجب أن تحتم على السائقين الابتعاد عن السلوكيات التي تعيق حركة السير وتعطلها من خلال الوقوف أو التوقف في أماكن لا تحتمل اصطفاف المركبات وتؤدي لحدوث اختناقات مرورية.

من جهته، أقر مصدر في لجنة خدمات البقعة، بأن ملف أزمة السير يعد أحد الملفات شبه المستعصية على الحل، بسبب طبيعة تنظيم مخيم البقعة الذي أنشئ عام 1968، وضيق مساحته بشكل عام، وتحديدا الشوارع.

ولفت بهذا الخصوص، إلى أن عدد سكان المخيم يتجاوز 200 ألف نسمة، على مساحة 1.4 كيلومتر مربع، فيما ازدادت بشكل لافت خلال السنوات الماضية أعداد المركبات التي يمتلكها السكان.

وفيما يتعلق بأصحاب البسطات وعربات الباعة المتجولين، أكد المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أنه يتم بين الفترة والأخرى عمل حملات لإزالة أي تعديات من قبلهم على الشوارع، ومحاولة نقلهم إلى ساحات قريبة، إلا أنهم سرعان ما يعودون لاحقا إلى أماكنهم.

وقال إن أعداد البسطات والعربات كبيرة جدا ويصعب ضبط عملها، خصوصا أنه يتم أيضا مراعاة أن الكثير منها يشكل مصدر الدخل الوحيد لأصحابها.

ووفق المصدر، لا يمكن للجنة الخدمات وحدها حل تلك التعقيدات، ما لم يكن هناك تحلٍ بروح المسؤولية من قبل الجميع سواء السائقون أو أصحاب البسطات والعربات وحتى المحال التجارية.

من جانبه، يرى أصحاب بسطات أن أماكن تواجدهم يرتبط بحركة المتسوقين وأماكن الازدحام والتي عادة ما تكون بالأسواق والشوارع الرئيسة، لافتين إلى أن غالبية أصحاب البسطات هم أرباب أسر ويعتمدون على البسطات كمصدر دخل وحيد لهم.

وقالوا إنهم يدركون أن بعض البسطات تتسبب بأزمة سير، لافتين إلى تعرضهم للعديد من حملات الإزالة التي تنفذها جهات مختلفة.