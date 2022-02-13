أزمة أوكرانيا اختبار للنظام العالمي

إسرائيل هيوم

أفرايم عنبر 13/2/2022

ليس واضحا بعد كيف ستنتهي الازمة في أوكرانيا. ومع ذلك يمكن توقع آثارها بعيدة المدى. فإدارة جو بايدن تمثل فكرا ليبراليا، يتبنى الديمقراطية والدبلوماسية لغرض حل النزاعات. لقد تعبت الولايات المتحدة من الحروب وتكاد تمتنع عن إطلاق التهديدات باستخدام القوة على روسيا. وبالمقابل، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يتردد في استخدام القوة العسكرية كي يحسن وضع دولته الأمني.

تخاف روسيا من اقتراب حلف شمال الأطلسي “الناتو” والاتحاد الأوروبي من حدودها. وهي تخشى تشجيع الغرب للثورات في اوكرانيا، بلاروس وجورجيا. الحملة الصليبية الديمقراطية للغرب أخافت روسيا، التي لم تدع للانضمام الى “الناتو” ولم يستشيروها في مصير الدول المجاورة لحدودها. انطلاقا من التخوف على امنها حشدت روسيا جنودا كثيرين على طول الحدود الأوكرانية، في ظل التهديد لجذب الانتباه الأميركي لمطالبها. وبالفعل، أدى التهديد باستخدام القوة بالولايات المتحدة أن تشرع أخيرا بحوار مع روسيا لاستيضاح المخاوف الأمنية لموسكو.

وكما أشار المؤرخ ثوكيديدس، فان الخوف هو غريزة أساسية وقوية وسبب للحروب. والطبيعة البشرية تحرك أيضا زعيم روسيا المعني بهوامش أمن واسعة لدولته. وتطور الأمور لا ينبغي أن يفاجئ أحدا ولا سيما بعد أن “ابتلعت” روسيا القرم وشجعت الانعزالية في شرقي اوكرانيا.

التخوف الروسي معقول إذا أخذنا بالحسبان حالات الغزو الماضية من جهة الغرب. فعقيدة مورنو، التي ترى بالتواجد العسكري الاجنبي في نصف الكرة الغربي تهديدا على الولايات المتحدة، نبعت من حساسات مشابهة.

تذكر أزمة اوكرانيا بقيود الدبلوماسية. فالولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون شجعوا روسيا في أنهم كرروا التزامهم باللجوء الى الدبلوماسة فقط كي يحلوا الازمة. لكن الدبلوماسية غير المسنودة بقوة عسكرية مصداقة ليست ناجعة.

الازمة هي الاختبار الدولي الأول في الولايات المتحدة بعد الانسحاب من افغانستان. فالولايات المتحدة لا تسارع إلى التدخل العسكري. وحذرت فقط من عقوبات اقتصادية. يشاهد العالم سلوك واشنطن في الازمة ويرى إدارة ضعيفة، تؤكد ميل هبوط قوة الولايات المتحدة. مثلما في الماضي، من شأن الأميركيين ان يفاجئوا ويستخدموا القوة، لكن هذا يبدو الآن غير معقول، ورؤية الواقع تملي السلوك.

الازمة تهز أوروبا. فهل “الناتو” قادر على ردع روسيا، بينما ليس مؤكدا أن ينجو الحلف من الخلافات الظاهرة في داخله بالنسبة للازمة؟ رغم الأحاديث عن “جيش أوروبي” و “حكم ذاتي استراتيجي” ما تزال أوروبا بحاجة إلى مظلة أمنية أميركية كي تتصدى لروسيا أكثر حزما، والتي هي أيضا موردة طاقة مركزية.

ان السلوك الأميركي في الازمة يؤثر أيضا على محادثات النووي في فيينا. طهران، التي باتت مقتنعة بان أميركا ضعيفة، يمكنها أن تتلبث أكثر إلى أن يعرض عليها اتفاق ترغب فيه. يمكن لإيران أن تحث مبعوثيها في الشرق الأوسط للعمل ضد حلفاء الولايات المتحدة. وإسرائيل كفيلة بان تصل إلى الاستنتاج بان من الأفضل الامتناع عن تنسيق سياستها مع واشنطن قبل ان تستخدم القوة، واضافة إلى كل هذا – فان انتصارا روسيا في أوروبا من شأنه ان يسرع اشتعالا في الشرق الأوسط.

بالنسبة لإسرائيل توجد دروس أخرى. الوضع في أوكرانيا يثبت مرة أخرى انعدام جدوى الضمانات الدولية. مذكرة مودبست من العام 1994 التي وقعها الاتحاد الروسي، بريطانيا والولايات المتحدة، وفرت ضمانات للوحدة الاقليمية لاوكرانيا، بلاروسيا وكازخستان مقابل التنازل عن سلاحها النووي. لسوء الحظ، عندما احتلت روسيا القرم في 2014 اخلت بالمذكرة، وواضح الآن مرة أخرى بان هذه الضمانات ليست سارية المفعول.

لقد فشلت المؤسسات الدولية بشكل مشابه. دعت الولايات المتحدة الى جلسة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة للبحث في حشد القوات الروسية على حدود اوكرانيا، رغم علمها أن روسيا يمكنها أن تستخدم الفيتو. وانتهى النقاش العقيم بمواجهات صاخبة.

على إسرائيل ان تتذكر انه رغم الخطاب الليبرالي في الغرب، نحن نعيش في عالم على كل دولة فيه ان تعتمد على نفسها.