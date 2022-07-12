أزمة الغاز في أوروبا على الأبواب وشتاء صعب ينتظر تركيا

جلدم أتاباي شانلي* – (أحوال تركية) 30/6/2022

في نهاية صيف العام الماضي، قبل أن يبدأ غزو روسيا لأوكرانيا، حيث أدى ارتفاع الطلب إلى زيادة احتياجات الغاز الطبيعي للصناعة الأوروبية، كانت هناك قفزات غير طبيعية في أسعار الغاز الطبيعي.

ومن ناحية أخرى، لم ترغب حكومة “حزب العدالة والتنمية” في تركيا في ملء خزانات الغاز الطبيعي بأسعار مرتفعة، مع توقع عودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي. وعندما ظل التطبيع في أسعار الغاز الطبيعي محدودًا للغاية بسبب فشلها في بعد النظر، كان عليها شراؤه من السوق الفوري بسعر أعلى لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي.

وكان ما حدث أن المنازل التي تستخدم الغاز الطبيعي، والشركات التي تستخدم الغاز الطبيعي، وبخاصة أسعار الكهرباء، وكل شخص في تركيا تقريبًا دفع نصيبه من فاتورة هذا الخطأ.

والآن، بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في نهاية الربع الأول من العام 2022، والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، والعقوبات المفروضة على مبيعات الطاقة الروسية، والاستمرار في انخفاض قيمة الليرة التركية بسبب السياسة النقدية الخاطئة لحكومتنا، كل هذه الأشياء تخبرنا بأن ظروف الشتاء القادم ستكون أكثر صعوبة علينا جميعًا. وسوف تصبح أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء أكثر إيلاما. ومن المحتمل كثيراً أن نلاحظ الانخفاض في الوصول إلى الغذاء، وهو ما نلاحظه في مزيج من تضخم أسعار الغذاء وانخفاض القوة الشرائية -هذه المرة مع إضافة مشاكل النقل إلى الكهرباء والغاز الطبيعي المستهلك للتدفئة.

وصلت العقود الآجلة للغاز المرتبطة بـ”مرفق تحويل الملكية” إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل آذار (مارس) وأعيد فتحها، حيث زودت شركة “غازبروم” المزيد من إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، مما يهدد أهداف الكتلة لملء 80 في المائة من سعتها التخزينية قبل الشتاء، حسب مستوى الأسبوع الذي سبق كتابة هذه السطور.

تعكس حقيقة أن ألمانيا وضعت خطة عمل الطوارئ الخاصة بها موضع التنفيذ لمواجهة هذا الوضع خطورته أيضًا. وألمانيا هي أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي وأكبر عميل لشركة “غازبروم” الروسية في المنطقة. ومع احتمال وجود مشكلة في العرض في السوق بسبب تحركات روسيا غير المتوقعة، ضغطت ألمانيا على الزر لمراقبة السوق عن كثب وإعادة تنشيط محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.

بخلاف ذلك، في الربع الأخير من العام حيث يصبح الطقس أكثر برودة ويزداد الطلب على الغاز الطبيعي، سيصبح من الضروري إغلاق الصناعة أكثر من العام الماضي. والأسباب الرئيسة لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي هي أن قطع الإمدادات الروسية العميقة يبطئ من معدل إعادة ملء مناطق التخزين، وأن مخازن الغاز اللازمة لتدفئة المنازل ونقلها إلى الصناعة في أشهر الشتاء القادمة ستكون أقل من المستويات المطلوبة.

يستخدم خط أنابيب “نورد ستريم” حاليًا 40 في المائة فقط من قدرته على التوريد إلى أوروبا، وسيتم إغلاقه تمامًا للصيانة في تموز (يوليو). كما تتزايد المخاوف من أن روسيا لن تواصل إرسال الشحنات عبر الوصلة بعد هذه العمليات.

بينما حذرت ألمانيا من تقنين استخدام الغاز الطبيعي، قال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، بنهج واقعي للغاية، إنه إذا قطعت روسيا الغاز الطبيعي تمامًا، فقد لا يكون هناك مورد عالمييمكن أن يحل تمامًا محل الإمدادات المفقودة. ومع وصول هذين البيانين إلى وكالات الأنباء، دخلت أسعار الغاز الطبيعي، التي كانت ما تزال أعلى بكثير من مستوى السنوات الخمس السابقة، في اتجاه صعودي مرة أخرى.

مع بداية غزو أوكرانيا، بدأت الشركات الأوروبية في زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال. ويأتي المصدر بشكل رئيسي من سوق الولايات المتحدة. ومع ذلك، وفقًا لحسابات الخبراء، سيكون من الممكن في العام 2026 فقط أن تتمكن أوروبا من شراء 80-100 مليار متر مكعب من الغاز من الولايات المتحدة، وهو ما يعادل 60 في المائة من الغاز الطبيعي الذي تشتريه الآن من روسيا. وهذا يفسر طول المدى الذي يمكن أن تستغرقه مشكلة الطاقة، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وإعاقة جهود خفض التضخم.

يبقي استمرار الحرب في أوروبا، التي تكافح مع ارتفاع التضخم، مخاوف حدوث ركود في الاقتصاد حية. وإذا استمرت الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي وأسعار الطاقة ذات الصلة في تغذية التضخم بعد أن تدخل البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في حزيران (يونيو)، فمن المرجح أن يصبح التضخم المصحوب بالركود أكبر من الركود نفسه. ففي حين أن الركود، أي الركود في الاقتصاد، قد يؤثر على الطلب ويؤدي إلى انخفاض التضخم، فإن الركود الاقتصادي الذي سيصاحب الزيادة في التضخم بصدمة خارجية يعني المرحلة التي تكون فيها البنوك المركزية عاجزة.

في حين أن الحدود التي يمكن تطبيقها على استخدام الغاز الطبيعي على نطاق أوروبي ستضرب أحوال الأسر المعيشية بالفقر وارتفاع الأسعار، فإنها ستؤثر أيضًا على الشركات الصناعية مع زيادة التكاليف وخفض الإنتاج.

ستكون ألمانيا، أكبر سوق تصدير لتركيا، واحة من البلدان الأكثر تضررًا من الأزمة التي نشهدها. وعلى الرغم من أنه من المفهوم أن حكومة “حزب العدالة والتنمية” لا تعمل، فإن الأساس الرئيسي لنموذج الاقتصاد الجديد الذي تصر عليه، وهو “النمو مع الصادرات للحصول على فائض في الحساب الجاري” سيتعرض لضربة مزدوجة. وبينما تتباطأ الزيادة في الصادرات، فإن ارتفاع تكاليف الطاقة سيؤدي إلى تفاقم عجز الحساب الجاري المتسارع مسبقاً. وبالنظر إلى صافي الاحتياطيات البالغ 52 مليار دولار، باستثناء المقايضات، التي يتم تقييمها جنبًا إلى جنب مع هذه التطورات، يجب أن تنطلق أجراس الإنذار.

عندما يضاف الانعكاس السلبي للتطورات في العالم على تكاليف الطاقة إلى حقيقة أن السياسة النقدية الخاطئة ستستمر في خفض قيمة العملة الصعبة، سوف يزداد من ناحية عجز العملات الأجنبية في تركيا عمقًا، ومن ناحية أخرى، سيستمر التضخم في الارتفاع قبل أن يصل إلى الاستقرار. وفيما يتعلق بالأسر، ستصبح مدفوعات الكهرباء والغاز الطبيعي أكثر صعوبة. وسيصبح من المستحيل على قسم منها تحمل التكلفة، وسوف تنشأ مشاكل خطيرة بسبب نقص التدفئة خلال أشهر الشتاء.

بعد الارتفاع بنسبة 35 في المائة في نيسان (أبريل)، زادت “بوتاش” أيضًا أسعار فواتير الغاز الطبيعي للأسر بنسبة 30 في المائة، والصناعة بنسبة 40 في المائة في بداية حزيران (يونيو). وبذلك، زادت تعريفة الغاز الطبيعي بنسبة 630 في المائة في محطات توليد الكهرباء، و601 في المائة في الصناعة، و146 في المائة للأسر خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

بطبيعة الحال، تكمن جذور هذه الزيادات الباهظة في أزمة سوق الغاز الطبيعي الأوروبي. كانت السياسة النقدية الخاطئة. ويجب التأكيد على أن سياسة خفض قيمة الليرة التركية وجهت ضربة مزدوجة لنا جميعًا مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الذي نستورده بالعملة الأجنبية.

لا ينبغي التغاضي عن حقيقة أنه تم تحويل أكثر من 20 مليار دولار إلى “بوتاش” منذ بداية العام. في هذه الأيام، حيث ما تزال احتياطيات النقد الأجنبي تُلقى بطريقة غير مسؤولة من أجل إبطاء انخفاض قيمة الليرة التركية بسبب السياسة النقدية الخاطئة، فإن عجز الصرف الأجنبي في مستوى يخلق مشاكل أكثر صعوبة لعجز الحساب الجاري سيرتفع في أشهر الشتاء.

إذا كنا نعتقد أننا واجهنا شتاءً صعبًا من حيث تلبية فواتير الطاقة، فلن يكون من الخطأ الاعتقاد بأن شتاء العام 2022 سيكون جيدًا مثل الشتاء الماضي إذا كانت المعلومات الواردة في هذا المقال دقيقة.

*كاتبة تركية.