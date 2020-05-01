“أزمة كورونا” تغيب طقوس رمضان في مادبا

أحمد الشوابكة

مادبا – غيبت ازمة فيروس كورونا الطقوس والعادات الاجتماعية، التي كانت سائدة سابقا في شهر رمضان المبارك في محافظة مادبا، اذ استبدل بعض المحسنين الموائد الرمضانية، التي كانت تقام في خيم بشوارع المدينة بتوزيع طرود غذائية وإرسالها إلى بيوت المحتاجين.

وتؤكد جمعيات اجتماعية وخيرية في مادبا، ان شهر رمضان لهذا العام وبسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في اطار مكافحة كورونا، غابت عنه خيم الإفطار الرمضاني، التي اعتادت شركات خاصة وبعض المحسنين إقامتها للفقراء والمحتاجين في الشهر الفضيل.

وأكد الإعلامي خالد الطوالبة أهمية السماح للشباب المتطوعين بتوزيع المياه على الصائمين من سائقي المركبات وعابري السبيل، كجزء بسيط من المحافظة على الطقوس الرمضانية.

ويؤكد رئيس جمعية مظلة الخير الشيخ سرحان التعامرة، ان الجمعية اعتادت كل عام على تقديم المساعدات واقامة موائد الافطار الرمضانية للفقراء والاسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك، لافتا الى ان الجمعية تحاول ان تقوم حاليا بدورها الاعتيادي ولكن هذه المرة من خلال توزيع الوجبات والمساعدات على بيوت الفقراء، مشيرا الى ان هناك تعاونا مع الجهات المختصة لإيصال الطرود لمستحقيها.

وبين التعامرة، ان الجمعية تقدم هذه الوجبات بالتعاون مع جهات داعمه من خلال احد المطاعم المعتمدة والمرخصة من الجهات الرسمية.

كما تلجأ جمعية زهور العطاء الخيرية، ايضا الى إرسال طرود الخير طوال الشهر الكريم لمنازل المحتاجين، وذلك حرصا على الالتزام بالإجراءات مكافحة فيروس كورونا.

ويؤكد أحد المحسنين فضل عدم ذكر اسمه، أن حلول شهر رمضان المبارك في فترة أزمة فيروس كورونا أوجد صعوبة في اقامة الموائد الرمضانية الاعتيادية التي كانت تقدم في الأشهر السابقة من رمضان، بسبب ضرورات الالتزام بقرارات الدفاع التي تمنع التجمعات في المناسبات، مشيرا الى ان ذلك دفعه للاستعانة بفكرة توزيع الطرود او الوجبات الغذائية على منازل المحتاجين.