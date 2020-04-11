أزمة “كورونا” تكشف الجانب الإنساني لنجم الحسين إربد الرشدان

خالد الخطاطبة

عمان – كشفت أزمة كورونا عن الجوانب الإنسانية عند نجم فريق الحسين إربد لكرة القدم نزار الرشدان، الذي حرص في الأيام الماضية على تخصيص جزء كبير من وقته، لتقديم المساعدة لمحتاجيها، في ظل الحظر الذي تفرضه الحكومة، في إطار مكافحتها لانتشار فيروس كورنا.

وحرص الرشدان الذي حصل على تصريح رسمي للخروج وفقا لطبيعة عمله، على التطوع لتوصيل المواد الغذائية التي يطلبها المواطنون في المحافظة من مؤسسة والده محمود الرشدان، إلى منازلهم مجانا ودون الحصول على أي مقابل.

واستثمر الرشدان ايضا أزمة كورونا للكشف عن الكثير من الجوانب الإنسانية عنده، من خلال مد يد العون للكثير من العائلات بمساعدتها على الحصول على متطلباتها اليومية، سواء من مؤسسة والده أو من المؤسسات الأخرى، والحرص على إيصالها للمنازل بواسطة سيارة المؤسسة أو بسيارته الخاصة في بعض الاحيان ودون أي مقابل.

كما يخصص الرشدان جانبا من وقته للتدريبات الفردية في المنزل، للحفاظ على جاهزيته البدينة بشكل نسبي في ظل توقف المنافسات والتدريبات، ويقضي احيانا بعض الوقت في مؤسسة الرشدان للمواد الغذائية، من أجل المساعدة اثناء توافد المواطنين، قبل أن يكشف مصدر لـ”الغد” أن نجم فريق الحسين إربد يلجأ في الكثير من الاحيان لمد يد العون لبعض المحتاجين من خلال تقديم طرود مجانية، أو اللجوء إلى تخفيض أسعار السلع بشكل كبير، تقديرا لظروف البعض.

“الغد” حاولت الاتصال مع نزار الرشدان، للحديث عن مساهماته الإنسانية في هذه الأزمة، قبل أن يعتذر اللاعب عن عدم الحديث في هذه المواضيع خوفا من ضياع الأجر، لننتقل إلى محمود الرشدان والد نزار الذي أكد لـ”الغد” بعد جهد كبير، عن الخدمات التي يقدمها نجله للمحتاجين في إربد.

وقال محمود الرشدان: نزار يتطوع في الكثير من الاحيان، لايصال طلبات المواطنين إلى منازلهم مجانا، لافتا إلى أن خدمات إنسانية أخرى يقدمها نزار.

وفضل الرشدان عدم الحديث عن الكثير من جوانب الخير التي يقدمها نزار، مؤكدا في نفس الوقت فخره واعتزازه بما يفعله ابنه في هذا الظروف الاستثنائية، لافتا إلى أن محافظة إربد تزخر بالكثير من الشباب المنتمي لوطنه ومليكه، والحريص على تقديم المساعدة لمحتاجيها، متمنيا أن تشهد الأيام القليلة المقبلة زوالا لهذه الغمامة السوداء، وبالتالي عودة الحياة إلى طبيعتها.

وعن الجوانب الرياضية في حياة نزار، أكد محمود الرشدان أن ولده يحرص في هذه الظروف الاستثنائية، على الانتظام بشكل يومي على اجراء تدريبات فردية في المنزل، للحفاظ على الجاهزية بشكل نسبي، املا في عودة التدريبات الجماعية قريبا.

وأشار محمود الرشدان العاشق للحسين إربد، والذي سبق وأن شغل العديد من المناصب في النادي، إلى جانب اشرافه على فريق كرة القدم لسنوات طويلة، إلى اعتزازه بانضمام نجله لهذا النادي العريق، متمنيا أن تشهد المنافسات المقبلة عودة قوية للحسين إربد الذي يحظى بجماهيرية كبيرة.