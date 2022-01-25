أزمة مرورية خانقة في عمان عقب تأخير دوام الأربعاء وعطلة الخميس

تشهد شوارع العاصمة عمان الآن أزمة مرورية خانقة عقب صدور قرار الحكومة بشأن انتهاء الأربعاء دوام غدا الأربعاء لـ 12 ظهرا، وعطلة الخميس.

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أصدر بلاغاً يقضي بانتهاء الدَّوام في جميع المؤسَّسات ليوم غدٍ الأربعاء الموافق 26 كانون الثَّاني، في تمام السَّاعة الثانية عشرة ظهراً، وذلك نظراً للظّروف الجويَّة المتوقَّعة ليوميّ الأربعاء والخميس المقبلين، وبناء على التنبّؤات الجويَّة الصَّادرة عن إدارة الأرصاد الجويَّة وتوصياتها.

وتحسُّباً لأيِّ طارئ بسبب الظُّروف الجويَّة المتوقَّعة، قرَّر رئيس الوزراء أيضا تعليق دوام جميع المؤسَّسات ليوم بعد غدٍ الخميس، الموافق للسابع والعشرين من كانون الثَّاني، باستثناء المؤسَّسات التي تتطلَّب طبيعة عملها غير ذلك.

من جهتها أهابت أمانة عمان الكبرى بالمواطنين عدم خروجهم بسياراتهم الخاصة غدا اعتبارا من الساعة الرابعة مساء؛ لتمكين آليات الأمانة من فتح الطرق إذا ما تراكمت الثلوج عليها.