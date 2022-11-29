أزواج العملات الرئيسية في سوق تداول العملات الأجنبية

سوق الفوركس هو مكان يتم فيه التداول بجميع العملات. ومع ذلك ، فإن حجم التجارة التي يتم إجراؤها بعملات مختلفة مختلف تمامًا.

وبالتالي ، على الرغم من وجود مئات العملات في العالم ، يتم التعامل مع حوالي ثلثي حجم فوركس الهائل البالغ 4 تريليون دولار في 4 أزواج عملات فقط!

ويشار إلى هذه الأزواج الأربعة بالعملات الرئيسية. تعتبر الحركة في هذه الأزواج هي المقياس الأكثر مشاهدة في سوق الفوركس وتعتبر المقياس العام للسوق.

لذلك عندما يتحدث خبراء العملات عن ارتفاع أو انخفاض سوق الفوركس بشكل عام ، فإن هذه الأزواج هي التي يشار إليها. وفي هذه المقالة ، سوف نلقي نظرة فاحصة على أزواج العملات الرئيسية الأربعة.

يورو / دولار أمريكي:

زوج العملات EUR / USD هو أكثر أزواج العملات تداولًا في العالم. تقريبًا كل البنوك الرائدة في العالم لديها متداولين يتداولون حصريًا في EUR / USD.

وعلى الرغم من أن اليورو لم يتم تقديمه إلا مؤخرًا كعملة ، فقد ارتفع إلى مكانة بارزة وأصبح جزءًا من أزواج العملات الأكثر تداولًا في العالم.

من المهم أن نفهم أنه في زوج يورو / دولار أمريكي ، اليورو هو العملة الأساسية. هذا يعني أن جميع العقود المتعلقة باليورو / الدولار الأمريكي مقومة باليورو.

يمكن أن يتناقض هذا مع حقيقة أن تحركات الأسعار وكذلك حسابات الأرباح والخسائر مقومة بالدولار الأمريكي.

أيضًا ، نظرًا لأن الدولار الأمريكي هو العملة المقبولة على نطاق واسع والعملة السائلة بين الاثنين ، فعادة ما تكون جميع مدفوعات الهامش مطلوبة من حيث الدولار الأمريكي!

تداول هذا الزوج من العملات له العديد من المزايا. إحدى هذه المزايا هي حقيقة أن الفروق السعرية هي الأدنى في هذا الزوج.

وهذا يعني أنه عند تداول العملات يكون هناك حدًا أدنى لتكاليف المعاملات، فإذا كنت تتداول زوج يورو / دولار أمريكي.

يمكن أن يُعزى هذا السبريد المنخفض إلى حقيقة أن زوج يورو / دولار أمريكي هو أكثر أزواج العملات سيولة في العالم ، وهناك العديد من المتداولين وصناع السوق الذين يقدمون دائمًا عروض أسعار لهذا الزوج.

دولار أمريكي / فرنك سويسري:

يعتبر الفرنك السويسري الملاذ الآمن للعملات. وبالتالي ، تنخفض قيمة زوج USD / CHF عندما يعتبر العالم أن الدولار الأمريكي استثمار آمن.

ومع ذلك ، عندما يبدو أن الدولار في خطر ، يحرص المستثمرون على الاستثمار في الفرنك السويسري. ومع ذلك ، يجب ملاحظة أن قيمة هذا الزوج تعتمد إلى حد كبير على تدفقات رأس المال في النظام المصرفي السويسري المعروف عالميًا بسريته!

أيضًا ، تضيف سمعة سويسرا كدولة مستقرة ذات أسس اقتصادية سليمة إلى سمعة الفرنك السويسري لكونه ملاذًا آمنًا بين العملات.

لذا من المتعارف عليه في سوق تداول بالعملات ان المتداولين يهتمون بجميع الاخبار المؤثرة على أداء هذا الزوج لانه يتميز بسيولة عالية نظرا لضخامة اقتصاد الدولتين.

دولار أمريكي / ين ياباني:

الين الياباني ، بعد الدولار الأمريكي واليورو ، هو ثالث أكثر العملات تداولا في العالم. على هذا النحو ، فإن لزوج دولار / ين USD / JPY أهمية قصوى. وفقًا لبعض التقديرات ، يمثل التداول في منصات التداول علي زوج العملات هذا بمفرده حوالي 20 ٪ من تجارة الفوركس في العالم.

أيضًا ، يجب على المرء الذي يرغب في تداول العملات أن يفهم أن زوج العملات USD / JPY هو زوج عملات شديد التقلب.

تشتهر بكونها مقيدة بالنطاق لفترة طويلة من الزمن ثم تظهر تقلبات مفاجئة أثناء انتقالها إلى توازن جديد عند مستوى سعر مختلف.

ويظهر زوج العملات هذا الحد الأقصى من الحساسية للتغيرات في سعر الفائدة بالولايات المتحدة. وذلك لأن الحكومة اليابانية تمتلك قدرًا هائلاً من ديون الولايات المتحدة وأي تغييرات في العائد تؤثر بشدة على التدفق النقدي للحكومة اليابانية.

في هذه الحالة ، يكون الدولار الأمريكي هو العملة الأساسية. لذلك فإن جميع العقود المتعلقة بالدولار الأمريكي / الين الياباني مقومة بالدولار الأمريكي.

ومع ذلك ، فإن تحركات الأسعار وكذلك حسابات الأرباح والخسائر مقومة بالين الياباني.

مرة أخرى ، نظرًا لأن الدولار الأمريكي لديه سيولة لا مثيل لها ، يتم دائمًا تحصيل مدفوعات الهامش من حيث الدولار الأمريكي.

جنيه استرليني / دولار أمريكي:

يعد الاقتصاد البريطاني من بين أهم الاقتصادات في العالم ، كما أن العلاقات التجارية بين الجنيه البريطاني والدولار الأمريكي لها أهمية قصوى.

ويعتبر هذا الزوج من أقدم أزواج العملات التي يتم تداولها في سوق تداول العملات. على هذا النحو ، لها لقب ويشار إليها باسم “الجنيه الاسترليني”

يمتلك الجنيه الإسترليني حجم تداول ضخم ويمثل زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي حوالي 8٪ من حجم التداول في أسواق الفوركس.

وهذا الزوج من العملات حساس للغاية للأخبار المتعلقة بالدولار الأمريكي. أيضًا ، من المهم ملاحظة أن هذا الزوج له علاقة إيجابية بزوج يورو / دولار أمريكي.

وإذا تحرك زوج يورو / دولار EUR / USD بنسبة 5٪ في اتجاه معين ، فإن زوج GBP / USD سيتحرك بنسبة 8٪ في نفس الاتجاه. وفي الوقت نفسه ، هناك علاقة سلبية بين زوج جنيه إسترليني / دولار أمريكي وزوج دولار أمريكي / فرنك سويسري.