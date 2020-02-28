أسئلة تحدد درجة الذكاء العاطفي لدى الشخص

علاء علي عبد

عمان- بداية، علينا أن ندرك أن درجة الذكاء العاطفي لدى المرء يمكن أن تكون بمثابة المؤشر المهم لمدى النجاح الذي يحققه في حياته. فقد وجدت إحدى الدراسات أن درجة الذكاء العاطفي تلعب دورا مهما فيما يخص كل المجالات الحياتية للمرء سواء تلك التي تخص عمله أو علاقاته بالآخرين أو حتى فيما يخص درجة الرضا التي يشعر بها.

المشكلة أن درجة الذكاء العاطفي غير متساوية لدى الجميع، فهناك من يمتلكون درجات منخفضة وهناك من تنعدم لديهم الدرجات بشكل كامل! وحتى نستطيع أن ندرك ما إذا كانت نسبة الذكاء العاطفي لدينا منخفضة، فعلينا أن نطرح على أنفسنا عددا من الأسئلة التي لو أجبنا عن أحدها بالإيجاب نكون بالفعل نعاني من نقص درجة هذا الذكاء: