أسئلة تحدد درجة الذكاء العاطفي لدى الشخص

علاء علي عبد
عمان- بداية، علينا أن ندرك أن درجة الذكاء العاطفي لدى المرء يمكن أن تكون بمثابة المؤشر المهم لمدى النجاح الذي يحققه في حياته. فقد وجدت إحدى الدراسات أن درجة الذكاء العاطفي تلعب دورا مهما فيما يخص كل المجالات الحياتية للمرء سواء تلك التي تخص عمله أو علاقاته بالآخرين أو حتى فيما يخص درجة الرضا التي يشعر بها.
المشكلة أن درجة الذكاء العاطفي غير متساوية لدى الجميع، فهناك من يمتلكون درجات منخفضة وهناك من تنعدم لديهم الدرجات بشكل كامل! وحتى نستطيع أن ندرك ما إذا كانت نسبة الذكاء العاطفي لدينا منخفضة، فعلينا أن نطرح على أنفسنا عددا من الأسئلة التي لو أجبنا عن أحدها بالإيجاب نكون بالفعل نعاني من نقص درجة هذا الذكاء:
- هل تتسرع بتوجيه النقد للآخرين؟ من لا يملك درجات عالية من الذكاء العاطفي يجد نفسه يقفز سريعا لتقديم رأيه، فهو غالبا لا يمتلك القدرة على حسن الإصغاء واستيعاب مشاعر الشخص الذي يتحدث معه، وبالتالي تجده يبدأ بتوجيه النقد الحاد للآخرين ويكون نقده مبنيا فقط على فكرة الموضوع المطروح وليس على التفاصيل اللاحقة. هذه الطبيعة بالحكم المتسرع على الأمور غالبا ما تتسبب بابتعاد الناس عنه، الأمر الذي يمنحه شعورا بالوحدة.
- هل تجد صعوبة كبيرة بتقبل تعرضك للنقد؟ يمكن أن يكون للنقد آثار قاسية جدا على من لا يمتلك درجة عالية من الذكاء العاطفي. والسبب بهذا أن من لا يمتلك درجة عالية، أو حتى كافية على الأقل، من الذكاء العاطفي تكون ثقته بنفسه مهزوزة على الأغلب، الأمر الذي يجعله يتأثر بشدة مع كل كلمة انتقاد توجه له.
- هل تجد صعوبة بتجاوز الآثار المترتبة على ارتكابك خطأ ما؟ من يتمتع بدرجات عالية من الذكاء العاطفي يجد في الأخطاء التي يرتكبها دروسا كثيرة يستطيع أن يستفيد منها في حياته. ونظرا لثقته بنفسه، فإنه لا يقف عند خطئه كثيرا بل يبدأ مباشرة بإيجاد التعديلات اللازمة التي تساعده على تجاوز الآثار المترتبة على الخطأ. بينما من يملك درجات منخفضة من هذا الذكاء يشعر أن الخطأ الذي ارتكبه أوقعه في ورطة لا سبيل للخروج منها.