أسئلة ومخاوف حول التخدير قبل إجراء العمليات

عمان- إذا كان أحد أفراد الأسرة سيجري عملية جراحية، فلا بد أنه سيكون لديكم بعض الأسئلة والمخاوف حول التخدير، ففكرة أن يصبح الإنسان فاقدا للوعي لمدة محددة، أو فقدان الإحساس قد تكون مخيفة، التحدث إلى اختصاصيي التخدير سيساعدكم على التخلص من هذه المخاوف، وإليكم ما يمكن توقعه.

قبل الدخول إلى المستشفى

إذا كنتم مدخنين، فلا بد من التوقف عن التدخين لمدة ثمانية أسابيع قبل العملية، فذلك سيقلل من خطورة حدوث مشكلات بالتنفس في أثناء فترة التخدير، مما يجعل التخدير والعملية الجراحية أكثر أمانا وفاعلية.

إذا كنتم مصابين بالسمنة أو لديكم أي زيادة في الوزن، فإن إنقاص الوزن سيقلل العديد من المخاطر المتعلقة بالتخدير.

وجود سن أو تاج أسنان غير ثابت قد يزيد من احتمالية حدوث ضرر أو تلف للسن، وهذه المعلومة تعد أساسية لاختصاصي التخدير.

إذا كان لديكم أمراض مثل السكري، أو الربو، أو التهابات الشعب الهوائية، أو مشكلات في الغدة الدرقية أو في القلب، أو ارتفاع ضغط الدم، فتحققوا من طبيبكم العام إذا كنتم بحاجة لفحص قبل العملية.

وتشجع الدراسات الحديثة على ممارسة التمارين قبل العملية لتحسين الأداء الوظيفي للقلب.

لقاء اختصاصيي التخدير

إن اختصاصيي التخدير هم أطباء أو اختصاصيون خضعوا لتدريب طبي مكثف وفترة تخصص امتدت لمدة 12 سنة.

إذا كان لديكم عملية مخطط لها مسبقا، فستدعون لإجراء فحوصات قبل العملية بأسابيع أو أيام عدة، وسيقيّم الفريق الطبي حالتكم الصحية العامة، وسيطرحون عليكم أسئلة عدة حول تاريخكم الصحي، ومنها وجود الحساسيات أو تناولكم أدوية معينة، ينصح المرضى بإحضار الأدوية التي يتناولونها في أغلفتها لتجنب حدوث أي خطأ، ويفحص الفريق الطبي نبض القلب وصوت الرئتين، وقد يحددون فحصا للدم يدعى ECG لمراقبة القلب.

سيقابلكم اختصاصيو التخدير قبل العملية، وسيناقشون خيارات التخدير المتاحة، وفوائدها ومخاطرها، وما تفضلون، وستقررون معا أي خيار سيكون الأفضل لكم.

إذا كان هناك خيارات للتخدير فستعتمد على:

العملية التي ستخضعون لها وحالتكم الجسدية.

توصيات اختصاصيّي التخدير بناء على خبرتهم.

المعدات، والطاقم، والموارد المتوافرة في المستشفى.

في اليوم الذي يسبق العملية

هناك اعتقاد خاطئ بأن عليكم الصيام لمدة 12 ساعة قبل العملية، والصيام هو أمر ضروري للغاية، ولكنه ليس دقيقا بشكل كامل، فيوصى بالابتعاد عن الأطعمة الصلبة لمدة ست ساعات وعن السوائل كالماء قبل ساعتين، لأنه إذا كان في المعدة طعام أو شراب وأنتم تحت التخدير فقد ترتفع إلى الحلق مسببة ضررا في الرئتين، أما للمواليد الجدد والرضع، فيجب إيقاف الرضاعة الطبيعية قبل أربع ساعات من الجراحة والحليب الصناعي قبل ست ساعات.

يمكن الاستمرار بأخذ معظم الأدوية قبل الجراحة، ولكن هناك بعض الاستثناءات المهمة، ويجب الحصول على تعليمات محددة وواضحة من فريق التقييم قبل العملية، كما لا بد من التخلص من المجوهرات وغيرها من الإكسسوارات والأقراط، وإذا لم تتمكنوا من التخلص من الأقراط فسيقوم الممرضون بتغطيتها بشريط لاصق لمنع حدوث ضرر لها وللجلد.

أ نواع التخدير

هناك ثلاثة أنواع رئيسة من التخدير: موضعي، وناحي (من ناحية)، وعام، ويتم اختيار نوع التخدير لعملية جراحية ما بناء على عوامل عدة: نوع العملية ومدتها، صحة المرضى، وما يفضله الأطباء والمرضى.

التخدير الموضعي

يتم في هذا النوع تخدير الأعصاب في منطقة صغيرة ومحددة من الجسم، وعادة ما يُستخدم هذا النوع في العمليات الصغرى، وعند خياطة الجروح الصغيرة، ويُعطى التخدير بالحقن غالبا، وقد يُسبب الألم، ولكنه لا يدوم إلا لفترة قصيرة، ويأخذ التخدير مفعوله سريعا.

التخدير الناحي

يتم في هذا النوع تخدير منطقة كبيرة من الجسم، ويُستخدم في العمليات الأكبر من السابقة، وعادة ما يُستخدم في العمليات المتعلقة بالجانب السفلي من الجسم، مثل الولادة القيصرية وجراحة البروستات.

أكثر أنواع التخدير الناحي شيوعا هي إبرة الظهر وتخدير العمود الفقري (التخدير النصفي)، وهناك خرافة منتشرة أن إبرة الظهر يمكن أن تسبب الشلل، وهذا ليس صحيحا، فإبرة الظهر تُستخدم عند الحاجة للتخدير لفترة طويلة مثل الولادة.

التخدير الكامل

يتم تخدير المرضى في هذا النوع بشكل كامل، ولا يتذكرون أي شيء يحدث في أثناء العملية عند الاستيقاظ، ولأن فيه مخاطر أكثر من الأنواع الأخرى من التخدير، فإنه يُستخدم بشكل أساسي في العمليات التي لا يصلح لها إلا هذا النوع من التخدير أو للمرضى الذين يفضلون النوم في أثناء العملية.

يُعطى التخدير الكامل عن طريق الوريد أو يُستنشق عن طريق قناع تنفس، وفي بعض الأحيان تُستخدم الطريقتان، وحالما يأخذ التخدير مفعوله فإن المرضى سيكونون بحاجة لمساعدة في التنفس، وتُستخدم أجهزة عدة لهذا الغرض، أكثرها تعقيدا هو أنبوب بلاستيكي طويل يوضع في فم المرضى، ويتم إدخاله برفق إلى القصبة الهوائية.

خرافات شائعة

الخرافة: يُخدر اختصاصيو التخدير المرضى ثم يغادرون غرفة العمليات.

الحقيقة: يراقب اختصاصيو التخدير المرضى عن قرب في أثناء العملية الجراحية، وتُسجل سرعة نبض القلب، وضغط الدم، ومستويات الأكسجين في الدم باستمرار.

الخرافة: يتكون التخدير الكامل من حقنة واحدة من الدواء تُعطى لجميع المرضى.

الحقيقة: تتكون مادة التخدير من أدوية عدة، تعمل على أعضاء عدة من الجسم، ويتم التحكم بكمية المادة وتعديلها في أثناء العملية، بناءً على وزن المرضى، والعمر، والحالة الصحية، وعند انتهاء العملية، فإن اختصاصيي التخدير يعكسون التخدير ليستفيق المرضى.

غرفة الإنعاش

يُؤخذ المرضى عادة بعد العملية إلى غرفة الإنعاش، وسيحرص طاقم غرفة الإنعاش على أن يكون المرضى مرتاحين ولا يشعرون بالإعياء قدر الإمكان، وعندما يشعرون أنهم استفاقوا من التخدير بشكل آمن، ينقلون المرضى إلى غرفة عادية.

إذا شعر المرضى بالألم بعد العملية، فسيعطيهم الفريق الطبي أدوية على شكل حبوب أو شراب، يبدأ تأثيرها بعد نصف ساعة على الأقل من تناولها، حقن وريدية أو عضلية، تحاميل، مسكنات يتحكم بها المرضى، وهي آلة تسمح للمرضى بالتحكم بالألم بأنفسهم ويدخل الدواء إلى الجسم عن طريق مغذّ، وتخدير موضعي يمكن أن يكون مفيدا للتخلص من الألم بعد الجراحة.

فهم المخاطر المحتملة

في التخدير الحديث أصبحت المشكلات الخطيرة غير شائعة، ولكن لا يمكننا إزالة المخاطر كليا، لأن المعدات الحديثة، والتدريب، والأدوية، جعلت من التخدير عملية أكثر أمانا، وتعتمد مخاطرها على:

هناك اعتقاد خاطئ بأن عليكم الصيام لمدة 12 ساعة قبل العملية، والصيام هو أمر ضروري للغاية، ولكنه ليس دقيقا بشكل كامل، فيوصى بالابتعاد عن الأطعمة الصلبة لمدة ست ساعات وعن السوائل كالماء قبل ساعتين، لأنه إذا كان في المعدة طعام أو شراب وأنتم تحت التخدير فقد ترتفع إلى الحلق مسببة ضررا في الرئتين، أما للمواليد الجدد والرضع، فيجب إيقاف الرضاعة الطبيعية قبل أربع ساعات من الجراحة والحليب الصناعي قبل ست ساعات. يمكن الاستمرار بأخذ معظم الأدوية قبل الجراحة، ولكن هناك بعض الاستثناءات المهمة، ويجب الحصول على تعليمات محددة وواضحة من فريق التقييم قبل العملية، كما لا بد من التخلص من المجوهرات وغيرها من الإكسسوارات والأقراط، وإذا لم تتمكنوا من التخلص من الأقراط فسيقوم الممرضون بتغطيتها بشريط لاصق لمنع حدوث ضرر لها وللجلد. أ هناك ثلاثة أنواع رئيسة من التخدير: موضعي، وناحي (من ناحية)، وعام، ويتم اختيار نوع التخدير لعملية جراحية ما بناء على عوامل عدة: نوع العملية ومدتها، صحة المرضى، وما يفضله الأطباء والمرضى. يتم في هذا النوع تخدير الأعصاب في منطقة صغيرة ومحددة من الجسم، وعادة ما يُستخدم هذا النوع في العمليات الصغرى، وعند خياطة الجروح الصغيرة، ويُعطى التخدير بالحقن غالبا، وقد يُسبب الألم، ولكنه لا يدوم إلا لفترة قصيرة، ويأخذ التخدير مفعوله سريعا. يتم في هذا النوع تخدير منطقة كبيرة من الجسم، ويُستخدم في العمليات الأكبر من السابقة، وعادة ما يُستخدم في العمليات المتعلقة بالجانب السفلي من الجسم، مثل الولادة القيصرية وجراحة البروستات. أكثر أنواع التخدير الناحي شيوعا هي إبرة الظهر وتخدير العمود الفقري (التخدير النصفي)، وهناك خرافة منتشرة أن إبرة الظهر يمكن أن تسبب الشلل، وهذا ليس صحيحا، فإبرة الظهر تُستخدم عند الحاجة للتخدير لفترة طويلة مثل الولادة. يتم تخدير المرضى في هذا النوع بشكل كامل، ولا يتذكرون أي شيء يحدث في أثناء العملية عند الاستيقاظ، ولأن فيه مخاطر أكثر من الأنواع الأخرى من التخدير، فإنه يُستخدم بشكل أساسي في العمليات التي لا يصلح لها إلا هذا النوع من التخدير أو للمرضى الذين يفضلون النوم في أثناء العملية. يُعطى التخدير الكامل عن طريق الوريد أو يُستنشق عن طريق قناع تنفس، وفي بعض الأحيان تُستخدم الطريقتان، وحالما يأخذ التخدير مفعوله فإن المرضى سيكونون بحاجة لمساعدة في التنفس، وتُستخدم أجهزة عدة لهذا الغرض، أكثرها تعقيدا هو أنبوب بلاستيكي طويل يوضع في فم المرضى، ويتم إدخاله برفق إلى القصبة الهوائية. الخرافة: يُخدر اختصاصيو التخدير المرضى ثم يغادرون غرفة العمليات. الحقيقة: يراقب اختصاصيو التخدير المرضى عن قرب في أثناء العملية الجراحية، وتُسجل سرعة نبض القلب، وضغط الدم، ومستويات الأكسجين في الدم باستمرار. الخرافة: يتكون التخدير الكامل من حقنة واحدة من الدواء تُعطى لجميع المرضى. الحقيقة: تتكون مادة التخدير من أدوية عدة، تعمل على أعضاء عدة من الجسم، ويتم التحكم بكمية المادة وتعديلها في أثناء العملية، بناءً على وزن المرضى، والعمر، والحالة الصحية، وعند انتهاء العملية، فإن اختصاصيي التخدير يعكسون التخدير ليستفيق المرضى. يُؤخذ المرضى عادة بعد العملية إلى غرفة الإنعاش، وسيحرص طاقم غرفة الإنعاش على أن يكون المرضى مرتاحين ولا يشعرون بالإعياء قدر الإمكان، وعندما يشعرون أنهم استفاقوا من التخدير بشكل آمن، ينقلون المرضى إلى غرفة عادية. إذا شعر المرضى بالألم بعد العملية، فسيعطيهم الفريق الطبي أدوية على شكل حبوب أو شراب، يبدأ تأثيرها بعد نصف ساعة على الأقل من تناولها، حقن وريدية أو عضلية، تحاميل، مسكنات يتحكم بها المرضى، وهي آلة تسمح للمرضى بالتحكم بالألم بأنفسهم ويدخل الدواء إلى الجسم عن طريق مغذّ، وتخدير موضعي يمكن أن يكون مفيدا للتخلص من الألم بعد الجراحة. في التخدير الحديث أصبحت المشكلات الخطيرة غير شائعة، ولكن لا يمكننا إزالة المخاطر كليا، لأن المعدات الحديثة، والتدريب، والأدوية، جعلت من التخدير عملية أكثر أمانا، وتعتمد مخاطرها على: وجود أمراض أخرى.

العوامل الشخصية مثل التدخين والسمنة.

العمليات المعقدة، والطويلة، والطارئة.

تشمل الأعراض الجانبية الإعياء، والتقيؤ، والصداع، والدوار، وآلام الحلق، أما الأعراض الأقل شيوعا فهي التهابات الصدر، وتلف الأسنان، وآلام العضلات، والوعي في أثناء الجراحة، أما الموت بسبب التخدير فهو نادر جدا بنسبة خمسة أشخاص من بين كل مليون من المرضى.

الدكتور فراس حماتي

مقيم أول في قسم التخدير

مراجعة: الدكتور فراس أبو عيشة/ استشاري تخدير

مجلة “نكهات عائلية”