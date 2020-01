القاهرة – في أجواء مبهجة تستضيف العاصمة المصرية القاهرة أساطير كرة القدم في قارة أفريقيا والعالم، والذين يزورون الاثنين جامعة القاهرة قبل أن يخوضوا مباراة استعراضية في سفح أهرامات الجيزة، وذلك عشية حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الذي ستستضيفه مدينة الغردقة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، والذي سيتم خلاله الإعلان عن جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2019.

وأعلن “الكاف” عبر حسابه الرسمي على (تويتر) أن أساطير كرة القدم سيكونوا حاضرين في جامعة القاهرة ليجيبوا على أسئلة الطلبة: “هل تخيلت أن ترى أحد الأساطير يمشي معك في الجامعة؟ أساطير الكرة الأفريقية، الإيفواري ديدييه دروجبا ومواطنه يايا توريه والمصري أحمد حسام “ميدو” والفرنسي يوري دجوركاييف ومواطنته لورا جورج، سيجيبوا على أسئلتكم قبل يوم من حفل جوائز الكاف”.

"Studying makes you understanding, being understanding makes you loving and brings laughter to your life, and I'm sure this is good for the world." @youridjorkaeff #CAFAwards2019 pic.twitter.com/sahvGM7BkA — #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 6, 2020

وبعدها سينظم الاتحاد الأفريقي مباراة استعراضية لأساطير أفريقيا والعالم تحت سفح الأهرامات، بمشاركة أسماء كبيرة سيشارك بعضهم في المباراة وسيتوجه البعض الآخر مباشرة للحفل، وبينهم الغاني عبيدي بيليه والجزائري رابح ماجر والمصريين أحمد حسن ووائل جمعة والسنغالي الحاج ضيوف والمغربي مصطفى حاجي والنيجيري كانو والسعودي سامي الجابر والمدرب المخضرم المصري حسن شحاته وأسطورة النادي الاهلي المصري ورئيسه الحالي محمود الخطيب، إضافة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو والبرازيليين كافو وجوليو سيزار والأرجنتيني خوان فيرون والبرتغالي نونو جوميش والياباني ناكاتا.

وتأتي المباراة على هامش استضافة مصر لحفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد، لتوزيع جوائز الأفضل في عام 2019، الثلاثاء بمدينة الغردقة، والذي سيقدمه النجم الكاميروني المعتزل صامويل إيتو.

ويشهد الحفل الذي يقام لأول مرة بمصر حضورًا مكثفًا من أهم وأشهر الرياضيين في إفريقيا والعالم، والذي سيشهد أيضا تقديم عدة جوائز مثل أفضل مدرب وأفضل فريق وأفضل لاعبة.

وسيتضمن الحفل فقرات ترفيهية استعراضية وغنائية حيث تم اختيار فرقتين عالميتين شهيرتين وثالثة مصرية متميزة لتقديم الفقرات خلال الحفل، وفقا لما نشرته صحيفة (الأهرام) الرسمية.

وكان (الكاف) قد أعلن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في افريقيا والتي ضمت محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وساديو مانى مهاجم منتخب السنغال وليفربول الإنجليزى.

ويعد ماني هو الأقرب لنيل الجائزة للمرة الأولى في مشواره الرياضي، علما بأن صلاح هو المتوج بالجائزة في آخر عامين، بينما فاز محرز بالجائزة في عام 2016.

A 2019 statistical view of the African Player of the Year nominees! 🔢 Will it be: 🇪🇬 A 3rd award for @MoSalah OR 🇩🇿 A 2nd for @Mahrez22 OR 🇸🇳 A 1st for Sadio Mane Who do you predict will win? 🧠 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/z8LH2oXEbs — #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 5, 2020

وتوج ماني وصلاح (27 عاما) مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، وحل الفريق وصيفا للبريميير ليج وهو ينفرد حاليا بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين تأهل السنغالي لنهائي أمم أفريقيا التي توج بها محرز (28 عاما) مع منتخب بلاده الجزائري، إضافة لتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي.

وخاض الفرعون المصري، محمد صلاح، 55 مباراة سجل خلالها 26 هدفاً وصنع 10 أهداف أخرى، وخاض رياض محرز 48 مباراة سجل خلالها 14 هدفاً وصنع 18 هدفاً، في حين لعب ساديو ماني 61 مباراة سجل خلالها 34 هدفاً وصنع 12 هدفاً أخر.

وعزز تقارير اخبارية فرص ماني للحصول على الجائزة بعد الحديث عن غياب محتمل لمحرز وصلاح عن الحفل، رغم الجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة لإقناعهما بالحضور.

كما ينافس المصري طارق حامد والجزائري يوسف بلايني والتونسي أنيس البدري ضمن القائمة المرشحة للحصول على لقب افضل لاعب داخل إفريقيا. (إفي)