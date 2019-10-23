أساليب ذكية يوفرها “يوتيوب” لمستخدميه

علاء علي عبد

عمان- يحظى موقع “يوتيوب” بكم هائل من الشعبية بين المستخدمين نظرا للمحتوى المرئي الذي يوفره له ويناسب جميع الأذواق بدون استثناء.

لكن، وعلى الرغم من شعبيته التي لا تضاهيها سوى شعبية مواقع التواصل الاجتماعي كـ”فيسبوك” مثلا، إلا أن هناك بعض الأساليب الذكية التي يوفرها “يوتيوب” لمستخدميه من أجل راحتهم ومنحهم جرعة استمتاع إضافية:

– عند مشاهدة مقاطع فيديو طويلة؛ كمشاهدة فيلم أو مسرحية مثلا، يجد المستخدم في نفسه الرغبة بأن يتقدم أو يعيد مشاهد من الفيديو الذي يتابعه. يمكن في هذه الحالة اللجوء لاستخدام الأرقام الموجودة على لوحة مفاتيح جهاز الكمبيوتر. فمن خلال الضغط على رقم ما يتم الانتقال بما يعادل النسبة المئوية للرقم الذي تم الضغط عليه، فمثلا لو ضغط المستخدم على الرقم “4” فإنه سينتقل لنقطة مرور “40 %” من الزمن الكامل للمقطع الذي يشاهده. أو لو ضغط على الرقم “8” مثلا فإنه سينتقل لنقطة مرور “80 %” من زمن المقطع، وهكذا.

– في حال أراد المستخدم الانتقال للأمام أو الخلف ضمن مقطع فيديو معين بمدة زمنية قصيرة، فيمكنه الضغط على حرف “J” على لوحة المفاتيح وسيجد أنه قد عاد للوراء في المشهد الذي يتابعه مدة 10 ثوان، ولو ضغط على حرف “L” فسيتم تقديم المشهد مدة 10 ثوان.

– في حال كان المستخدم يريد استخدام مثل هذه الاختصارات على هاتفه الذكي، فما قد لا يعلمه أن النقر على مقطع فيديو معين أثناء عرضه يؤدي لتقديم أو تأخير المشهد. فعلى سبيل المثال، لو نقر المستخدم نقرة خفيفة على يمين الشاشة أثناء عرض الفيديو فسيتم تقديمه مدة 10 ثوان، وفي حال نقر على يسار الشاشة فسيتم تأخيره 10 ثوان. ومع كل نقرة إضافية سيتم إضافة 10 ثوان أخرى تقديما وتأخيرا.

– لو شعر المستخدم بأن مدة الـ10 ثوان غير كافية أو أنها أكثر من اللازم، فيمكنه تعديلها من خلال النقر على صورة حسابه في أعلى الشاشة ومن ثم النقر على خيار “إعدادات” ومن ثم خيار “عام”. ومن هناك سيعثر على خيار تعديل مدة الانتقال واختيار المناسب له.

– أحيانا يشعر المستخدم بالحرج لو رن هاتفه وكان الفيديو الذي يتابعه مرتفع الصوت، أو لو كان يريد إيقافه لحين انتهاء مكالمته ليكمل متابعته. في هذه الحالة ما على المستخدم إلا اللجوء للوحة المفاتيح والضغط على حرف “K” لإيقاف الفيديو أو الضغط على حرف “M” لكتم صوت الفيديو.