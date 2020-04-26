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أساور خصوبة بيومترية لرصد الإصابات بكورونا في لشتنشتاين

منذ 35 ثانية

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جنيف -تعتزم لشتنشتاين تزويد 2200 متطوع بأساور بيومترية تستخدم عادة في تتبع دورة الخصوبة لدى النساء، بهدف تحديد إمكان رصدها لمرض كوفيد-19 في مرحلة مبكرة، على ما أفاد مسؤولون عن التجربة الأحد.
وإذا ما ثبتت فعاليته، من شأن هذا السوار الذي يقيس درجة حرارة الجلد ونبض القلب ووتيرة التنفس ومستوى تدفق الدم، رصد المرضى ومعالجتهم سريعا.
كما من شأنه المساعدة في تتبع الأشخاص المعزولين الأكثر عرضة من بعد.
ويُنتظر صدور أولى نتائج الدراسة في الخريف.
وأشار مختبر “ريش غروب” الصيدلاني وشركة “أفا” السويسرية الناشئة المطورة للسوار في بيان إلى أن “الهدف يكمن في الحصول على نتائج البحث قبل انتشار موجة ثانية محتملة من الإصابات في النصف الثاني من 2020 للتمكن من التحرك بفعالية ضد تفشي كوفيد-19”.
وتؤكد شركة “أفا” التي تتخذ مقرا في مدينة زوريخ السويسرية أنها تقدم تجهيزاتها بسعر الكلفة لهذه الدراسة التي تشارك في تمويلها الدار الأميرية في لشتنشتاين وصناديق خاصة وحكومة الإمارة.( ا ف ب)
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