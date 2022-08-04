أسباب الانزلاق الغضروفي وطرق علاجه

يحدث الانزلاق الغضروفي في أسفل الظهر نتيجة ضغوط خارجية تسبب ضغطا التوائيا على الفقرات السفلية وعلى الغضاريف الموجودة بينها.

ويبدأ المرض عندما تصبح الحلقة الخارجية للفقرات ضعيفة أو ممزقة وتسمح للجزء الداخلي بالانزلاق، وهو ما يسبب انزلاق الديسك، وهي مشكلة تصيب الشباب وكبار السن مابين 20 إلى 50 عاماً على حد سواء.

بدوره، استضاف برنامج “الغد دكتورز” أخصائي علاج الألم والرعاية التلطيفية الدكتور عبدالله عاقلة ليشرح عن العلاقة الوثيقة بين الانزلاق الغضروفي وطب الآلام.

ويعرض البرنامج عدة حلقات كل أسبوع من إعداد الزمليتين إسلام البدارنة وسارة زايد وتصوير ساهر قدارة وإخراج مراد ميرزا، لتلخص أبرز المواضيع وأسئلة المرضى للطبيب.