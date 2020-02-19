أسباب تؤدي لإضعاف ذاكرتك

ليما علي عبد
عمان – هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى إضعاف الذاكرة، وقد ذكر موقع WebMD مجموعة منها، من ضمنها ما يلي:
- الحرمان من النوم: أولا، من الصعب على الشخص تذكر الأشياء والأحداث إن لم يكن قد حصل على النوم. ثانيا، يعمل النوم على تقوية الروابط بين خلايا الدماغ التي تساعد على التذكر على المدى الطويل. ثالثا، من الصعب تشكيل الذكريات عندما يكون دماغك تائها نتيجة لحرمانه من النوم. لذلك، فاحرص على الحصول على عدد كاف من ساعات النوم. ولمساعدتك على ذلك، مارس التمارين الرياضية يوميا والتزم بوقت معين للنوم والاستيقاظ، وتجنب استهلاك الكافيين منذ حلول الأوقات المتأخرة من النهار، أي بعد العصر.
- استخدام أدوية معينة: قد تؤدي الأدوية المهدئة وتلك الأدوية التي تسبب النعاس إلى إضعاف الذاكرة. وهناك أيضا أدوية أخرى قد تسبب ذلك، منها أدوية ضغط الدم ومضادات الهيستامين ومضادات الاكتئاب.
ويجب التذكير بأن كل شخص يتفاعل بشكل مختلف مع أي دواء، فما يسبب إضعاف ذاكرتك قد لا يؤثر في شخص آخر يستخدمه. لا تتردد في إعلام طبيبك بأي مشكلة متعلقة بالذاكرة تواجهك أثناء استخدامك للدواء، فهو سيقوم أما بتعديل الجرعة أو بإعطائك بديل آخر.
- مرض السكري: يعد مصابو السكري أكثر عرضة من غير المصابين به للإصابة بمشاكل في الذاكرة، منها الخرف. وقد يكون السبب وراء ذلك أن ارتفاع مستويات السكر في الدم يتلف الشعيرات الدموية الموجودة في الدماغ، أو قد يكون السبب أن ارتفاع مستويات الإنسولين يتلف خلايا الدماغ. فالعلماء ما يزالون يبحثون الأمر.
ويذكر أنه بإمكان المصابين إبطاء تراجع الذاكرة هذا، وذلك بالسيطرة على مرض السكري عبر الالتزام بحمية صحية وممارسة الرياضة، بالإضافة إلى استخدام الأدوية إن كانت لازمة.
- التدخين: يبدو أن التدخين يؤدي إلى انكماش الأجزاء من الدماغ التي تساعد في عمليتي التفكير والتذكر. كما أنه يزيد من احتمالية الإصابة بالخرف، وقد يكون هذا عائدا إلى تأثيراته السلبية في الأوعية الدموية. فضلا عن ذلك، فهو يزيد من احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية، والتي قد تسبب تلفا في الدماغ وخرفا وعائيا. تحدث إلى الطبيب أو أخصائي الصحة النفسية إن كنت مدخنا وترغب بالإقلاع.
- السمنة: إن كان مؤشر كتلة الجسم لديك 30 أو أكثر وكنت في منتصف العمر، فإنك تمتلك احتمالية عالية للإصابة بالخرف مع تقدمك في السن. كما أن الكيلوغرامات الزائدة لديك تجعلك أكثر عرضة للإصابة بمرض القلب، والذي يسبب في بعض الحالات حدوث تراجع في الوظائف الدماغية، من ضمنها مشاكل الذاكرة. فاحرص على خفض وزنك من خلال تناول الطعام الصحي المناسب لهذا الغرض وممارسة الرياضة بانتظام.