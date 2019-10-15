أسباب تجعل النساء أفضل في إدارة الأموال

الغد– تميل النساء للتركيز بشكل أكبر على الادخار في سن صغيرة مقارنة بالرجال. وفي حين يتسم الرجال بالاندفاع، يُفترض أن تكون النساء أكثر عقلانية. وهذا يعني بالنسبة لكثير من النساء تعلم كيفية إدارة الأسرة ودخلهن على حد سواء. وفي الحقيقة، لا يبدو الوضع منصفا دائما، لكنه يعطي المهارات التي يمكن أن تساعد النساء على المدى الطويل، بحسب مقالة نشرها موقع ويمنز آرتيكل كما نقلت الجزيرة.

أدوار المال التقليدية

تميل النساء للتفوق في مجال الادخار لأن إدارة الأموال كانت من الأدوار النسائية التقليدية. وبصفتها المسؤولة عن البيت، والنساء -في كثير من الأحيان- مسؤولات عن توفير المال. ورغم كثير من المعطيات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين تغيرت خلال السنوات الأخيرة، فإن المرأة استفادت من هذه العقلية على المدى الطويل.

تأجيل إشباع الرغبة بالشراء

تملك النساء قدرة أكبر على تأجيل رغباتهن لشراء بعض الأغراض. وسواء كان ذلك أمرا بيولوجيا أم اجتماعيا، فإن المرأة تتميز بقدرة كبيرة على الصبر تمكّنها من انتظار حدوث الأمور الجيدة. وعندما يتعلق الأمر بالإدارة المالية، تعتبر المرأة أفضل من الرجل في الالتزام بالأهداف طويلة الأجل.

فجوة الأجور بين الجنسين

توجد فجوة حقيقية في الدخل بين الرجال والنساء. وهذا يعني أن النساء أصبحن متميزات للغاية في مجال توفير المال، حيث يمكنهن تحقيق الكثير براتب قليل. وحتى إذا كانت المرأة تزاول مهنة تتقاضى فيها أجرا متساويا مع الرجال، فمن الأرجح أنها ستحرص على التوفير منه كل شهر.

خطط مالية طويل الأجل

عندما يتعلق الأمر بالموارد المالية، تميل النساء لوضع مشاريع طويلة المدى. وتعرف النساء بالتفكير دائما في المستقبل، ويعزى ذلك إما إلى أنهن يكلفن بشكل متكرر بالمسؤوليات طويلة الأجل في الأسرة، أو بسبب شيء فطري، لذلك تستخدم النساء تقنيات ادخار وإستراتيجيات تخطيط فعالة.

الآثار الاجتماعية لتوفير المال

النساء مؤهلات اجتماعيا للتكفل بالمسؤوليات المالية. وهذا لا يعني أنه من المتوقع أن تتولى النساء إدارة الشؤون المالية فحسب، بل الحصول على وظائف توفر الاستقرار لها على المدى الطويل. ويشار إلى أن المسائل المالية من الأمور المتجذرة لدى النساء منذ سن مبكرة، ولذلك فإن مثل هذا النوع من التلقين لا يمكن أن يهتز بسهولة.

إدارة شؤون الأسرة

الدور المناط بعهدة المرأة يجعلها تُفكر في أن الادخار مهم على الصعيد الأسري، بيد أنها تعرف بقدرتها على إنفاق الأموال بشكل متسرع. والدور الذي تلعبه على المستوى العائلي يفرض عليها التفكير في سبل الادخار، التي من شأنها أن تسهل الحياة على جميع أفراد الأسرة.

الحث على الادخار

بغض النظر عن مستوى دخلهن، تمتلك النساء دافعا للادخار وهو ما يفسر إجادتهن المحافظة على الموارد. وغالبا ما تتفوق النساء على الرجال عندما يتعلق الأمر بالأمور المالية. وتميل النساء إلى أن يكنّ مسؤولات أكثر من الناحية المالية، سواء كان ذلك مع مدخراتهن أو مع أموال الآخرين.