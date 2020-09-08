أسباب تحول دون تحقيق المرء لطموحاته!

علاء علي عبد

عمان – تختلف الطموحات بين شخص وآخر، ففي الوقت الذي يعرف فيه أحدهم الطموح بأنه الحصول على وظيفة مرموقة براتب مجز، يعرفه آخر بأنه القدرة على تخليد اسمه باختراع يفيد البشرية، وبالطبع يوجد الكثير من التعريفات الأخرى.

لكن، لو دققنا النظر بالغالبية العظمى من الطموحات سنجد أن معادلة الوصول لها واحدة؛ العمل بجد في كل ما يوصل لتحقيق الطموح المنشود. وبالطبع لا ننسى ذكر عامل الذكاء الذي من خلاله يستطيع المرء أن يحسن اختياراته.

هذا الأمر يفسر لنا سبب اتهامنا لأي شخص لا يفلح بالوصول لطموحاته بأنه لم يعمل بالجد المطلوب منه أو لم يحسن استغلال ذكائه لتكون اختياراته أفضل مما كانت عليه. لكن الواقع ليس بهذه البساطة، فالحياة مليئة بالمتغيرات والظروف التي لا يمكن أن نحصرها بعاملين اثنين فقط كالعمل بجد والذكاء فهناك الكثير من العوامل الأخرى ومنها: