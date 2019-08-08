أسبوع أبوظبي للتحدي يعد المتابعين بأجندة مميزة تسلط الضوء على مكانة أبوظبي الرائدة كوجهة للترفيه والسياحة العالمية

كشفت اللجنة المنظمة لأسبوع أبوظبي للتحدي عن الأجندة الترفيهية المرتقبة للفعالية التي تقدم للجمهور سبعة أيام حافلة بالفعاليات المقامة في مختلف أرجاء المدينة في الفترة بين 1-7 سبتمبر، لتتوّج في اليوم الأخير بانطلاق بطولة القتال النهائي UFC 242 ما يجعل هذه الفعالية أروع أسبوع احتفالي ترفيهي في الشرق الأوسط.

وتشير التوقعات إلى أن “أسبوع أبوظبي للتحدي”، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، سيرتقي بتجربة الحضور مع مجموعة واسعة من عروض الترفيه والتجزئة والمطاعم والمقاهي، يرافقها جدول حافل بالحفلات والأمسيات المتميزة التي تستضيفها كًبرى العلامات المتخصصة بإدارة الفعاليات.

وترسيخاً لمكانة أبوظبي المتنامية كوجهةٍ عالمية للترفيه، ستشهد العاصمة الإماراتية خلال أسبوع أبوظبي للتحدي سلسلةً من الحفلات الشاطئية وحفلات المسابح خلال النهار، بالإضافة إلى استضافة أهم الحفلات الموسيقية والأمسيات المتميزة ليلاً.

وأكدت فرقة “رِد هوت تشيلي بيبرز” مشاركتها في الفعالية، حيث ستحيي فرقة الروك أولى حفلاتها في الإمارات يوم 4 سبتمبر، ثم سيتبعها عرضٌ في 5 سبتمبر. وتُقام الحفلتان في “ذا أرينا”، الصالة المغلقة الجديدة التي يتم إنشاؤها على جزيرة ياس في أبوظبي، والتي ستستضيف أيضاً منافسات بطولة UFC 242 يوم 7 سبتمبر، فيما ستتوزع باقي الفعاليات في أرجاء جزيرة ياس ومدينة أبوظبي على مدار هذا الأسبوع الاستثنائي.

ومن المقرر أيضاً الإعلان عن المزيد من الفعاليات خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب الأجندة الحالية من الحفلات والفعاليات الليلية، بما يشمل حفلات المسابح المميّزة يومي 2 و3 سبتمبر في نادي شاطئ السعديات، ونزال مرتقب في المكان ذاته بتاريخ 7 سبتمبر، بالإضافة إلى عروض وجبات البرانش بجانب بركة السباحة في “ذا إديشن – أبوظبي” طوال فترة أسبوع أبوظبي للتحدّي. وستتواصل الأجواء المميّزة مع إقامة حفلٍ رسمي مُصغّر لفرقة “رِد هوت تشيلي بيبرز” يوم 4 سبتمبر في نادي “بيزار باي ماد”، يليه حقل مصغّر آخر يتبع الحفل الموسيقي الذي سيُقام يوم 5 سبتمبر في نفس المكان في نادي “درايز” من لاس فيجاس.

وفي مساء يوم 6 سبتمبر، ينظّم نادي “درايز” حفلة حول المسبح في فندق “فيرمونت” بعد فعالية قياس الوزن الرسمي لبطولة UFC 242. وسيُتاح لعُشّاق الحفلات المحليين والدوليين الاستمتاع بحفل مُصغّر في “ذا إديشن” في نادي “ذا أنيكس”. أما في 7 سبتمبر فسيحظى الجمهور بفرصة حضور ’ذا وايت إكسبيرينس‘ و’سوشياليستا‘ في مطعم ’تشيبرياني‘، وهو ما سيشكّل اختتاماً مميزاً للنسخة الأولى.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: “لقد جمعنا بعضاً من أبرز العلامات التجارية في قطاع الترفيه وتنظيم الحفلات لإعداد جدول الفعاليات الشامل لأسبوع أبوظبي للتحدي، بدءاً من الحفلات التي تقام على المسابح والشواطئ والأمسيات المقامة بعد الفعاليات الرئيسية في عدد من أبرز فنادق ومنتجعات ونوادي أبوظبي. ومن شأن جدول الفعاليات الترفيهية الشامل هذا أن يضمن تجربة منقطعة النظير للسياح والسكان على حدٍ سواء، وذلك من خلال البرنامج المشوق والحماسي لأسبوع أبوظبي للتحدي، والذي يتيح لجميع الزوار فرصة الاستمتاع بطيف متنوع من الفعاليات الترفيهية والحفلات التي تزخر بها الإمارة”.

وأضاف الشيبة: “تنوع أجندة الحفلات الموسيقية والأمسيات والفعاليات سيرفع من شأن أبوظبي بوصفها عاصمة الترفيه وسيعزز من مكانة الإمارة كونها وجهة مشهورة عالمياً للسياحة والاستجمام”.

وسيستمتع المقيمون والزوار بأشهى المأكولات خلال أسبوع أبوظبي للتحدي من خلال ما يزيد عن 25 مطعماً ومقهى وركن مشروبات في كافة أرجاء العاصمة الإماراتية، وذلك ضمن إطار حملة ’نوك أوت برجرز‘ الممتدة بين 25 أغسطس ولغاية 7 سبتمبر.

علاوةً على ذلك، تعتزم العديد من الفنادق والمطاعم في جزيرتي ياس والسعديات تقديم قائمة متميّزة من المأكولات والوجبات الخاصة ضمن إطار سلسلة من عروض المأكولات ذات القيمة المضافة التي ستُقدم حصرياً خلال فعاليات ’أسبوع أبوظبي للتحدي‘.

أما عشاق التسوق، فلهم نصيبهم من كرم أسبوع أبوظبي للتحدي الذي يقدم لهم ثلاث حملات رئيسية للعروض في مراكز تسوق مختارة في الإمارة، ومن بينها ’أبوظبي مول‘، و’بوابة الشرق مول‘، و’دلما مول‘، و’ديرفيلدز مول‘، و’مدينة زايد‘، و’مزيد مول‘، و’المركز التجاري العالمي أبوظبي‘، و’ياس مول‘، و’العين مول‘، و’البوادي مول‘ و’هيلي مول‘ في العين.

وتتزامن عروض ’نوك أوت‘ الممتدة بين 15 أغسطس- 7 سبتمبر مع فترة بدء العام الدراسي الجديد، حيث تقدم للمتسوقين حسومات تبدأ من 25% على منتجات الصحة والألبسة الرياضية، في حين أن عرض ’تسوق واربح‘ العملاق سيتيح للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم إماراتي أو أكثر الدخول على سحب يغطي كل الإمارة والحصول على فرصة الفوز بسيارة ’مرسيدس-بنز‘ جديدة من الفئة A أو الفئة C.

هذا وستقام أيضاً سلسلة من الأنشطة ضمن المراكز التجارية طيلة فعاليات “أسبوع أبوظبي للتحدي”، مما ستتيح للجمهور وعشاق بطولات “يو إف سي” فرصاً لا تضاهى للقاء أبطال “يو إف سي” والتقاط الصور معهم، بالإضافة إلى التقاط صور متميزة مع الأبطال ونسخ من أحزمة البطولة.

وأضاف الشيبة: “شهدنا انضمام العديد من مراكز التسوق ووجهات التجزئة الرائدة في الإمارة إلى قائمة داعمي فعاليات “أسبوع أبوظبي للتحدي”، مما سيتيح تقديم مجموعةٍ واسعة من الحسومات والعروض الترويجية الخاصة والصفقات المميزة بأسعار لا مثيل لها على مستوى المدينة، وبالتالي توفير تجربة متميّزة لعشاق بطولات UFC من السكان والسياح، بما يشمل أكثر من 4000 زائر أجنبي قدموا إلى أبوظبي لحضور بطولة UFC 242.

وسترفع هذه العروض الفريدة من مكانة أبوظبي بوصفها وجهة عالمية المستوى للتسوق، كما ستعزز الإيرادات التي تحققها جميع منافذ البيع المشاركة، في حين أن شركاءنا في قطاع المأكولات والمشروبات سيقدمون عروضاً رائعة من شأنها أن تعزز أجواء الحماس خلال أسبوع أبوظبي للتحدي على نطاق أوسع، كما أنها ستساهم في تعزيز أعمال المطاعم والمقاهي وأركان المشروبات”.

تمثل بطولة UFC 242 الفعالية الأبرز خلال منافسات “أسبوع أبوظبي للتحدي”، حيث سيحظى عشاق الرياضة بفرصة الاطلاع على كواليس واحدة من أسرع رياضات العالم نمواً، وذلك عبر مجموعة من الأنشطة الرياضية التي تقام في مختلف أنحاء العاصمة الإماراتية بين 1-7 سبتمبر.

وسيشهد “أسبوع أبوظبي للتحدي” تنظيم فعاليات متنوعة تتراوح بين التدريبات المفتوحة والتحقق من الأوزان وقياسها، والحصول على التواقيع الشخصية لنجوم UFC المُشاركين ولقاءهم شخصياً. كما ستُنظّم يوم 6 سبتمبر فعالية مجانية مخصصة لقياس أوزان بطولة UFC 242في حلبة ’ذا أرينا‘ على أرض جزيرة ياس؛ وسيتم الكشف خلال الأسابيع القليلة المقبلة عن معلومات إضافية حول كيفية الحصول على تذاكر حضور فعالية قياس الوزن.

وحول ذلك، قال الشيبة: ” فعالية قياس الأوزان الرسمية لبطولة UFC 242 تمنح المشجعين فرصة مميزة لرؤية الرياضيين المفضلين لديهم يتنافسون وجهاً لوجه خلال فترة ما بعد الظهيرة”.

ويمكن أيضاً للمشجعين المتوافدين إلى جزيرة ياس حضور فعالية قياس الأوزان الرسمية، وزيارة منطقة المشجعين، التي تتضمن العديد من التجارب وتقدم لمشجعي هذه الرياضة الأوفياء والجدد، بالإضافة إلى الاطلاع على تفاصيل تنظيم فعالياتها والتعرف على نجومها.

وعلى مدى ثلاثة أيام بين 5 حتى 7 سبتمبر، تستضيف قاعة ’دو‘ على جزيرة ياس فعاليات ’معرض أبوظبي للعضلات واللياقة البدنية‘ – الذي ينظّمه ’الاتحاد العالمي لبناء الأجسام واللياقة‘، وتتضمن معارض وتحديات وبرامج لياقة بدنية دولية، فضلاً عن جدول من الأنشطة والمؤتمرات الدولية المشوقة.

ويمثل هذا المعرض حدثاً متميزاً في الشرق الأوسط، ويُعني بمسائل الرياضة واللياقة البدنية وأسلوب الحياة الصحية.

ويهدف هذا المعرض إلى إثراء برنامج أسبوع أبوظبي للتحدي، والتأكيد على أهمية الصحة واللياقة البدنية، وذلك من خلال الترحيب بمجموعة من مشاهير اللياقة البدنية مثل جاي كاتلر، الحائز على لقب ’مستر أوليمبيا‘ أربع مرات؛ ومايك أوهيرن الذي يحمل لقب ’مستر يونيفرس‘، فضلاً عن عروض اللياقة البدنية الحية. تبدأ أسعار التذاكر من 50 درهم إماراتي لليوم الواحد و120 درهم إماراتي لثلاثة أيام. كما يمكن شراء تذكر كبار الشخصيات لقاء 100 درهم إماراتي ليوم واحد، حيث تتيح فرصة حصرية للقاء مشاهير اللياقة البدنية العالميين.

بالرغم من نفاد معظم فئات التذاكر المُتاحة لحضور نزال بطولة UFC 242 الذي يجمع بين حبيب نور محمدوف وداستن بوارييه؛ لكن يتوافر عدد قليل من باقات التذاكر والفنادق المتبقية المخصصة لهذه الفعالية من خلال الرابط: www.adshowdownweek.ae. . ويمكن شراء تذاكر المخصصة لكبار الشخصيات عبر: https://ufcvipexperience.com/ufc-242

بالنسبة لعام 2019 ، ستقوم شركة “آي إم جي” بلعب دور الجهة المحلية المروجة لبطولة UFC 242 وأسبوع أبوظبي للتحدي، حيث ستشرف على العمليات والخدمات اللوجستية الخاصة بالإنتاج طوال فترة الحدث الذي سيقام على مدى 7 أيام. شركة “آي جي إم” هي جزء من شبكة ’إنديفور‘ وبطولة “يو إف سي”.