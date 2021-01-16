أسبوع بارد: منخفضان بينهما قطبي.. وأمطار وفرصة لتساقط الثلوج

عمان – الغد – تتأثر المملكة خلال الأسبوع الحالي، واعتبارا من مساء غد الأحد بأجواء باردة وماطرة، تترافق بفرصة لتساقط الثلوج، مع حلول نهاية الأسبوع.

وبحسب موقع طقس العرب، المتخصص بالتنبؤات الجوية، تتأثر المملكة الأحد مساءً والاثنين بمنخفض جوي مُصنف من الدرجة الثانية يترافق معه كتلة هوائية باردة تؤثر على الأردن مع ساعات عصر يوم الأحد. ويستمر تأثير هذا المنخفض خلال نهار يوم الإثنين، ويكون الطقس باردا وغائما وممطرا في شمال ووسط المملكة.

ووفق “طقس العرب”، تتأثر المملكة الثلاثاء مساءً والأربعاء بمنخفض جوي جديد مترافق معه كُتلة أشد برودة ومن أصل قطبي ومُصنف حالياً بأنه من الدرجة الثالثة، ومصحوب بهطول الأمطار على عموم المناطق وتزايد فرصة لتساقط الثلوج فوق المُرتفعات الجبلية العالية الجنوبية.