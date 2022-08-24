أسبوع على انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.. ماذا سيحدث في الـ”بريمير ليج”؟

أيمن أبو حجلة



عمان- مع تبقي أسبوع على إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية في انجلترا، ما يزال هناك الكثير من الأمور المجهولة والكثير من الصفقات التي يتعين القيام بها.

من المرجح أن يكون مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد وتشلسي، من بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الأكثر نشاطا في الأسبوع الأخير، مع توقع تحركات بطريقة أو بأخرى، من معظم الفرق المسابقة.

أنفق نوتنجهام فورست بالفعل حوالي 140 مليون جنيه إسترليني (165.6 مليون دولار) لكنه لم ينته من تعاقداته بعد، في حين أن معركة برشلونة الذي يحاول تسجيل جول كوندي قد يكون لها تأثير على الكثير من فرق الـ”بريمير ليج”.

ويريد مشجعو ليفربول بشدة التعاقد مع لاعب خط وسط آخر، ويحتاج إيفرتون إلى مهاجم، إضافة إلى لاعب خط وسط، خصوصا إذا انضم أنتوني جوردون إلى تشيلسي.

كما أن مستقبل اللاعبين المشهورين مثل كريستيانو رونالدو وفرينكي دي يونغ وكريستيان بوليسيتش وممفيس ديباي وبيير إيمريك أوباميانج، لم يحسم بعد.

ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2022 في قطر، وعدم فتح نافذة الانتقالات التالية إلا بعد انتهاء البطولة، يضع اللاعبون مشوارهم الدولي في الاعتبار، وقد يرغب البعض الذين تم تهميشهم من قبل مدربي فرقهم، في المغادرة أو الذهاب على سبيل الإعارة لفريق آخر، للحصول على وقت لعب أكثر انتظاما.

ونشر موقع “ذا أثليتيك” تقريرا شاملا، يستعرض النشاطات المرتقبة لفرق الدوري الإنجليزي في الأيام القليلة المقبلة، مع إقحامها اسم برشلونة ضمن التقرير، نظرا لتأثيره على نشاط الفرق الإنجليزية كافة.

مانشستر يونايتد

قد يتعاقد يونايتد مع ظهير أيمن جديد، إذا غادر آرون وان بيساكا، لكن براندون ويليامز سيبقى بعد أن قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع نوريتش سيتي، ليكون بديلاً لديوجو دالوت.

يبدي كريستال بالاس اهتمامه بوان بيساكا، ولكن بمبلغ مخفض إلى حد كبير مقارنة بـ50 مليون جنيه إسترليني دفعها يونايتد للفريق ذاته قبل ثلاث سنوات، لذا فإن صفقة إعارة لا تبدو مستبعدة في هذا السياق.

أياكس يتوقع تحسين عرض من مانشستر يونايتد لجناحه أنتوني، الذي شاهد فوز الفريق ليلة الاثنين على ليفربول على شاشة التلفزيون، ويضغط وكلاء اللاعب من أجل هذه الخطوة، بعدما قدم يونايتد عرضًا أوليًا بقيمة 80 مليون يورو (67.3 مليون جنيه إسترليني) يوم الأربعاء الماضي، وتم استبعاده من مباراة أياكس أمام سبارتا روتردام يوم الأحد مع استمرار المحادثات، حيث يريد أياكس 100 مليون يورو، مع توقعات بأن يشكل مبلغ 94 مليون يورو حلا وسطيا محتملا.

يمثل كودي جاكبو بديلاً لصفقة أنتوني؛ حيث يعتقد أن ناديه بي اس في أيندهوفن، منفتح لبيعه مقابل 50 مليون يورو.

ومن المعتقد أن يونايتد سيحصل على أحدهما، لكن البعض يشعر بطموح أنه قد تكون هناك فرصة للتوقيع على كليهما.

كريستيان بوليسيتش لاعب تشلسي هو خيار إعارة، لا سيما وأن نادي غرب لندن استفسر عن إمكانية ضم هاري ماجواير في محادثاته حول المهاجم الأميركي، لذلك ربما يمكن أن يعزز النهج ضم بوليسيتش إلى يونايتد، لكن دون إقحام اسم ماجواير في الصفقة.

وأطلق فرينكي دي يونج، نبضات متسارعة من خلال الإعجاب بمنشور على “إنستجرام” حول وصول كاسيميرو من ريال مدريد، لكن في نهاية الأمر، فإن انتقال اللاعب الهولندي إلى يونايتد مستبعد، حيث ينظر إلى اللاعب البرازيلي على أنه صفقة بديلة، خصوصا بالنظر إلى التكلفة.

يحتاج يونايتد أيضا إلى قلب الهجوم، لكن التعاقد مع ألفارو موراتا لاعب أتليتيكو مدريد، يعد مكلفًا للغاية.

وربما يكون من المدهش أن يكون جيمس جارنر متاحًا للانتقال؛ حيث تقول المصادر إن يونايتد يبحث عن بيعه مقابل 14 مليون جنيه إسترليني على الأقل، ويلقي كل من ساوثامبتون ونوتنجهام فورست وإيفرتون نظرة على الأمر.

برشلونة

تتمثل القضية الرئيسية لبرشلونة في كيفية تسجيل جميع لاعبيه والحفاظ على هوامش رواتب الدوري الإسباني.

جول كوندي لم يلعب معه في الدوري حتى الآن، والمدرب تشافي غير سعيد بذلك. يجب على ممفيس ديباي وبيير إيميريك أوباميانج المغادرة من أجل تسجيل كوندي، على افتراض أن دي يونج سيبقى الآن.

على الرغم من فورة إنفاق النادي البالغة 129 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، ما يزال الفريق غير متوازن ولم يستبعد برشلونة إمكانية المزيد من التعاقدات، بينما يكتشف كيفية تسجيل لاعبين جدد، مع عدم وجود “روافع” اقتصادية لجذبهم، ويُفهم أن المدافعين يمثلون الأولوية الرئيسية.

هناك اتفاق كامل على الشروط الشخصية مع ماركوس ألونسو لاعب تشلسي، وتم الكشف عن جافي جالان لاعب سلتا فيجو كخيار احتياطي في موقع الظهير الأيسر، على الرغم من أن المشاكل الأكبر للكتالونيين تقع في الجهة المقابلة.

تشافي ليس لديه ظهير أيمن، ويريد إخراج سيرجينو ديست من التشكيلة. حاولوا التوقيع مع سيزار أزبيليكويتا لكن اللاعب الإسباني البالغ من العمر 32 عامًا لم يتمكن من الانتظار حتى يوم الموعد النهائي لتحديد مستقبله ووقع عقدا جديدا مع تشلسي. ويجري النظر في مدافع توتنهام السابق فياريال الحالي خوان فويث ولاعب أرسنال هيكتور بيليرين.

برناردو سيلفا ما يزال حلم تشافي الأبرز، ولكن مانشستر سيتي لن يقبل أي عرض للاعب خط الوسط البرتغالي.

من حيث المصاريف، يبدو أن دي يونج سيبقى ما لم يكن هناك تطور في الحبكة خلال اللحظة الأخيرة.

يتجه أوباميانج للعودة السريعة إلى لندن من بوابة تشلسي، في صفقة من شأنها أن تمثل عملاً رائعًا لبرشلونة، بعدما تم ضمه في صفقة انتقال مجانية خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، وبعد ثمانية أشهر يمكن بيعه بأكثر من 20 مليون جنيه إسترليني.

يجري ديباي محادثات للانضمام إلى يوفنتوس. توصل الناديان إلى اتفاق؛ حيث لم يدفع الجانب الإيطالي أي شيء فيما يتعلق بالرسوم، وربما أيضا يتنازل عن مطالباته بالإضافات المحتملة التي كان يتعين على برشلونة دفعها مقابل ميراليم بيانيتش، والآن يعود الأمر إلى الدولي الهولندي للموافقة على الشروط الشخصية.

أما قلب الدفاع صامويل أومتيتي، فهو على وشك الانضمام إلى فريق ليتشي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي على سبيل الإعارة.

نيوكاسل يونايتد

كانت أولوية نيوكاسل طوال الصيف هي تعزيز صفوفه الهجومية، وحتى الآن، لم ينجح في ذلك، مع تفضيل مهاجم ريمس هوجو إيكيتاكي لباريس سان جرمان.

مهاجم شاب ومتعدد المواهب، مطلوب لتوفير غطاء لكالوم ويلسون، الذي تعرض لإصابة أمام مانشستر سيتي في عطلة نهاية الأسبوع، وما يزال نيوكاسل يبحث عن جناح، إضافة إلى لاعب خط الوسط، بعد أنباء عن غياب جونجو شيلفي لثلاثة أشهر بسبب مشكلة في أوتار الركبة.

ظهر جواو بيدرو، مهاجم واتفورد البالغ من العمر 20 عامًا، كهدف رئيسي، وكان نيوكاسل في مفاوضات مطولة مع البرازيلي. تم رفض عرضين وما يزال واتفورد مصرا على طلب 30 مليون جنيه إسترليني، مع اهتمام إيفرتون باللاعب أيضًا.

في مكان آخر، ما يزال مدرب نيوكاسل إيدي هاو، حريصًا على ضم جاك هاريسون، على الرغم من أن ليدز يونايتد يصر على أن لاعبه ليس معروضًا للبيع ورفض عرضين أقل بكثير من قيمته.

كما تم النظر في عدد من اللاعبين في أوروبا، بمن فيهم لوكاس باكيتا لاعب ليون، رغم أن هاو يفضل ضم لاعب لديه خبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

إضافة إلى الصفقات الدائمة، سجل نيوكاسل اهتمامه باستعارة لاعبين من الأندية الستة الكبرى؛ حيث تنوي أماندا ستافيلي، المالكة الشريكة، استثمار علاقتها مع تود بويلي مالك تشيلسي الجديد لمحاولة تأمين صفقات مؤقتة، وسط اهتمام نيوكاسل ببوليسيتش وكونور جالاجر وأرماندو بروخا.

وعندما يتعلق الأمر بلاعبي خط الوسط، فإن لاعب أياكس إدسون ألفاريز يحظى بإعجاب المسؤولين في “سانت جيمس بارك”، وتمت متابعة أمادو هايدارا لاعب لايبزج.

عمليات التفريغ معلقة حتى وصول لاعبين جدد، لكن نيوكاسل يصر على أن البرازيلي برونو جيمارايش ليس للبيع، ومع ذلك، فإن وجود أربعة حراس مرمى كبار، يضع أسماء مارتن دوبرافكا وكارل دارلو ومارك جيليسبي في السوق، مع احتلال نيك بوب الموقع الأساسي منذ انتقاله الصيفي من بيرنلي.

تشلسي

ما يزال تشلسي يبحث عن مدافع في الجانب الأيمن ومهاجم يسجل الأهداف، في حين أن فرينكي دي يونج سيكون موضع ترحيب حتى لو لم تكن ترقيات خط الوسط هي الأولوية الأكثر إلحاحًا، لكن فاتورة الأجور أيضًا تحتاج إلى تقليص.

ويسلي فوفانا هو الهدف الدفاعي الأبرز، وهناك تفاؤل بأن ليستر سيتي سيوافق على البيع قبل الموعد النهائي. يعتقد تشلسي أيضًا أن الوضع المالي الفريد لبرشلونة يعني أن هداف الدوري الإنجليزي الممتاز السابق أوباميانج أصبح متاحًا بعد ثمانية أشهر فقط من تركه أرسنال، كما أن مهاجم إيفرتون أنتوني جوردون يثير الفضول.

انضم إيمرسون بالمييري إلى وست هام يونايتد في صفقة دائمة بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني، لكن فريق ديفيد مويس ما يزال يرغب في تعزيز خياراته في وسط الملعب بعد الحملات الفاشلة لضم أمادو أونانا، الذي ذهب إلى إيفرتون، وماثيوس نونيز الذي توجه إلى وولفرهامبتون واندررز، ويعد جالاجر لاعب تشلسي وأينسلي ميتلاند-نايلز لاعب أرسنال من الخيارات.

ما يزال ماركوس ألونسو يأمل في الانضمام إلى برشلونة، وبرز أياكس كوجهة محتملة للاعبه السابق حكيم زياش، بشرط انضمام أنتوني إلى مانشستر يونايتد، ومن المرجح أن يرحب تشلسي واللاعب نفسه بعروض كبيرة لبوليسيتش.

ويبدو أن كالوم هدسون أودوي مستعد للانضمام إلى باير ليفركوزن الألماني على سبيل الإعارة، ويمكن أن يتبعه تريفوه شالوباه في الرحيل إذا ضم النادي فوفانا.

بيلي جيلمور يحتاج أيضًا إلى منزل مؤقت أو دائم، وإيثان أمبادو لديه اهتمام من إيطاليا بعد اللعب مع فينيسيا على سبيل الإعارة الموسم الماضي. ثم هناك أمثال ميشي باتشواي وكينيدي وروس باركلي وبابا رحمن، وجميعهم يتطلع النادي لتفريغهم خلال أسبوع من الآن.

أرسنال

برز بيدرو نيتو لاعب وولفرهامبتون كهدف رئيسي لأرسنال على الجناح، علما أن المحادثات بين الناديين مستمرة منذ أكثر من شهر، لكن أرسنال يدرك قيود اللعب النظيف المالي.

التحرك المحتمل لنيتو سيساعده رحيل نيكولاس بيبي الوشيك على سبيل الإعارة إلى نادي نيس الفرنسي. من المتوقع أن يستمر بيليرين، مع احتمال ارتفاع اهتمام ريال بيتيس وبرشلونة أيضًا. ميتلاند-نايلز هو لاعب آخر بحاجة إلى فريق، لكن وضعه أقل وضوحًا.

ليستر سيتي

يتعلق الأمر برمته بالمغادرات المحتملة في ليستر؛ حيث ما يزال مستقبل فوفانا وبوبكاري سوماري ويوري تيليمانز غير مؤكد.

كاجلار سويونكو ويانيك فيسترجارد متاحان أيضًا، لكن لا يوجد اهتمام حاليًا بالأول، فيما رفض الثاني الانضمام إلى فولهام، علما أن برينتفورد أعرب أيضًا عن اهتمامه باللاعب الدنماركي الدولي، ولكن على سبيل الإعارة فقط.

إذا غادر فوفانا، فسيتم إعادة استثمار جزء كبير من الرسوم المستلمة له، في مدافع مركزي عالي الجودة يمكنه إحداث تأثير. كان إدموند تابسوبا من باير ليفركوزن على رادار ليستر لفترة طويلة، في حين يُعتقد أيضًا أن لاعب موناكو بينوا بادياشيل موضع اهتمام الفريق الإنجليزي.

نوتنجهام فورست

جعلت إصابة موسى نياكاتي في أوتار الركبة، فورست يتوق إلى قلب دفاع آخر، ويود النادي أيضًا إضافة الغطاء والمنافسة في مركزي الظهيرين.

جافيت تانجانجا لاعب توتنهام، هو مدافع مركزي يمكنه أيضًا اللعب على الجانب الأيمن، بينما قوبل عرض فورست لضم لاعب ويلي بولي.

في مركز الظهير، زميل تانجانجا في فريق توتنهام سيرجيو ريجيلون مدرج أيضًا في القائمة المختصرة، إلى جانب لاعب هولندا الدولي هانز هاتيبور.

وكان فورست قد سحب اهتمامه بإعادة التعاقد مع جارنر لاعب مانشستر يونايتد، بعد تعزيز صفوفه بقوة في وسط الملعب. ولكن مع اقتراب الموعد النهائي، يمكنهم تقديم عرض آخر لإعادة نجمهم المعار السابق بشكل دائم.

المهاجم الاحتياطي لايل تايلور لديه عدد من الخاطبين، واللاعبون الشباب أليكس ميجتن وولوك مبي سو وأتيف كوناتي يمكن السماح لهم بالمغادرة على سبيل الإعارة إذا ظهرت الفرص المناسبة.

توتنهام

ما يزال لدى توتنهام عدد قليل من اللاعبين الذين يرغبون في المضي قدمًا؛ حيث يتوفر كل من هاري وينكس وريجيلون وبرايان جيل.

كان النادي يحاول بنشاط التخلص من وينكس وريجيلون، ومع جيل هناك إجماع على أن الإعارة ستكون الخيار الأفضل لجميع الأطراف مع اهتمام فالنسيا به، لكن توتنهام لا يريده أن يرحل حتى يجلبوا بديلًا. قد يكون هذا البديل هو روسلان مالينوفسكي من أتالانتا، لكن في التاسعة والعشرين من عمره، لم يكن اللاعب الأوكراني الدولي تمامًا ما يبحث توتنهام عنه.

جيمس ماديسون لاعب ليستر لديه أيضًا معجبون في توتنهام، لكن مصادر النادي قللت من أهمية هذه الروابط هذا الصيف. جوردون من إيفرتون هو لاعب خط وسط مهاجم آخر يعجبهم، لكن يبدو أن تشلسي قريب من ضم اللاعب.

دان جيمس من ليدز يونايتد هو هدف أكثر واقعية، على الرغم من أن الأمور ليست متقدمة.

إيفرتون

من الواضح بشكل مؤلم، أن إيفرتون يحتاج للتعاقد مع مهاجم، وإذا انتقل جوردون بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني إلى تشلسي، فيجب عليه استبداله أيضًا بلاعب خط وسط مهاجم آخر قادر على اللعب يمينا أو يسارا أيضا.

ما يزال إيفرتون مهتم بضم بروخا مهاجم تشلسي، ويفكر في اغتنام الفرصة مع لاعب تشيلي الدولي الإنجليزي المولد بريريتون دياز من فريق بلاكبيرن، بينما يراقب النادي أيضًا مدى توفر لاعب ساوثهامبتون تشي آدامز. وتمت مناقشة استعارة لاعب أياكس الدولي الغاني محمد كودوس.

وللنادي أيضًا مصلحة في لاعب خط وسط مانشستر يونايتد جارنر البالغ من العمر 21 عامًا.

ما يزال انتقال ديلي ألي إلى بشيكتاش قيد التفاوض، وهناك مجموعة من اللاعبين الآخرين الذين سيبيعهم إيفرتون مثل أندريه جوميز وييري مينا وألان، على الرغم من أن الخاطبين الجادين لم يظهروا بعد، وقد يتم اتخاذ قرار بمستقبلهم في أقرب وقت ممكن.

أستون فيلا

التعاقد مع قلب دفاع هو الأولوية بعد إصابة دييجو كارلوس في وتر أخيل، وبعد ترك كورتني هاوز يغادر إلى واتفورد على سبيل الإعارة، من المهم أيضًا أن يكون هناك تغطية كافية في المواقع الدفاعية. يان بيدناريك من ساوثامبتون هو أحد الخيارات، كما يقوم النادي بتقييم لاعبين في الدوريين الإسباني والبرتغالي.

لاعب خط وسط آخر، يفرض نفسه جسديًا لمنح الفريق مزيدًا من القوة والارتفاع، سيكون مفيدًا. بعد الإخفاق في الاتفاق على الشروط الشخصية مع إسماعيل سار لاعب واتفورد وفقدان إيف بيسوما (من برايتون إلى توتنهام) وكالفين فيليبس (من ليدز إلى مانشستر سيتي) في هذه النافذة، يجب الآن اتخاذ قرار حول ما إذا كان أستون فيلا يريد البحث في مكان آخر أو وقف محاولاته.

هناك حاجة إلى مهاجم آخر أيضًا، على الرغم من أن الإبقاء على اللاعب المحتمل البالغ من العمر 20 عامًا كاميرون آرتشر، ليس خيارا سيئا.

مدافع ليستر سيتي ويسلي فوفانا -(أرشيفية) لاعب أيندهوفن كودي جاكبو -(أرشيفية)